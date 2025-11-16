PlayStation 5 se află „în mijlocul” ciclului său de viață / Compania plănuiește să extindă ecosistemul „și mai mult”

Un comentariu al directorului executiv al Sony, Lin Tao, îi face pe fanii PlayStation să ia în calcul posibilitatea extinderii ciclului de viață al PS5. La 5 ani de la lansarea sa, consola a primit o serie de actualizări, dar directorul financiar al Sony susține că PS5 se află la jumătatea ciclului de viață, potrivit PushSquare.

Unele zvonuri vorbesc despre faptul că următoarea generație de PlayStation va avea ca obiectiv lansarea încă din 2027. Astfel, ciclul de viață al actualei console Sony va fi de șapte ani, similar cu cel al PlayStation 4. Cu toate acestea, în cadrul ultimei ședințe financiare a companiei, directorul financiar al Sony, Lin Tao, a sugerat că se va continua concentrarea asupra consolei din generația actuală.

Had to listen back, the exact quote from Lin Tao "There are many active users enjoying the console." "So from that perspective, we believe that the PS5 is only in the middle of the journey, and we are really planning to expand it even further. pic.twitter.com/7uPwmlDtvc — Destin (@DestinLegarie) November 11, 2025

Din această declarație se pot trage multiple concluzii. Una dintre ele ar fi că PS5 ar putea rămâne pe piață mai mult decât predecesorii săi, sau chiar că ar putea avea un rol secundar în fața PlayStation 6, la fel cum PS4 a avut pentru actuala generație.