Compania chineză ByteDance este în negocieri avansate pentru vânzarea Shanghai Moonton Technology, studioul din spatele jocului online Mobile Legends: Bang Bang, către grupul Savvy Games din Arabia Saudită.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Sursele Reuters care au dorit să rămână anonime estimează valoarea tranzacției între 6 și 7 miliarde de dolari. Cele două companii au încheiat un acord preliminar privind condițiile tranzacției, care ar putea fi finalizată în acest trimestru.

Această mutare marchează o retragere importantă a ByteDance de pe segmentul jocurilor online, pe fondul consolidării industriei și al interesului companiilor pentru extinderea pe piețele globale.

Contextul istoric și strategic

ByteDance a achiziționat Moonton în 2021, pentru aproximativ 4 miliarde de dolari, încercând să-și construiască o afacere internațională de jocuri capabilă să concureze cu rivali mai mari.

Grupul chinez își restructurează divizia de jocuri după ce, în 2023, a realizat o analiză internă și a decis să-și ajusteze strategia.

Moonton, fondată în 2014, are peste 2.000 de angajați și birouri în mai multe regiuni, inclusiv Indonezia, Malaysia, Singapore, Filipine, America Latină și China. Mobile Legends: Bang Bang, jocul emblematic al studioului, a înregistrat peste 1,5 miliarde de instalări și are aproximativ 110 milioane de utilizatori activi lunar, fiind în top 10 cele mai populare jocuri din peste 80 de țări.

Tranzacția ar putea consolida poziția Savvy Games pe piața globală și extinderea internațională a portofoliului de titluri.

Concentrare pe piața de social media

Tranzacția are loc într-un context de consolidare a industriei jocurilor video, pe fondul interesului companiilor de a-și extinde canalele de distribuție și prezența pe piețele globale. În același timp, ByteDance rămâne concentrată pe zona de social media, unde în primele două trimestre din 2025 a depășit veniturile Facebook și Instagram, devenind lider global în funcție de cifra de afaceri.

Experții din industrie consideră că vânzarea Moonton poate oferi Savvy Games o poziție solidă pe piața internațională a jocurilor online și ar putea schimba echilibrul concurențial pentru titluri mobile competitive precum Mobile Legends.