Ubisoft închide serverele „Rainbow Six Siege” în urma unui atac cibernetic / Hackerii au distribuit 2 miliarde de credite fiecărui jucător

Ubisoft a confirmat că Rainbow Six Siege a fost compromis și că a închis serverele și magazinul jocului până la rezolvarea problemei. Hackerii au reușit să preia controlul asupra unei părți semnificative din sistemele jocului, inclusiv capacitatea de a interzice și debloca utilizatori, de a trimite mesaje personalizate pentru a interzice tickerul, de a debloca toate obiectele din joc și de a acorda fiecărui jucător 2 miliarde de credite R6 și Renown, conform The Verge.

Ubisoft vinde credite R6 în magazinul său, la un preț de 99,99 dolari pentru 15.000 de credite. Asta înseamnă că valoarea reală în numerar a celor 2 miliarde de credite R6 este de aproximativ 13,33 milioane de dolari.

Ubisoft a clarificat că nimeni nu va fi pedepsit pentru cheltuirea creditelor primite. Cu toate acestea, orice tranzacție efectuată după ziua de sâmbătă, ora 13:00 (ora României), va fi anulată pentru a evita abuzurile.

https://twitter.com/Rainbow6Game/status/2004943312390926740