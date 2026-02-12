Un joc de tip simulator de relații virtuale face ravagii printre femeile din China și generează aproape 1 miliard de dolari

Un joc mobil de tip romantic a devenit un fenomen în China, atrăgând zeci de milioane de utilizatoare și generând venituri de aproape 1 miliard de dolari la nivel global.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Love and Deepspace”, lansat în 2024 de dezvoltatorul chinez Papergames, este considerat cel mai mare joc mobil de întâlniri din lume, cu aproximativ 80 de milioane de utilizatori, potrivit firmei de analiză Sensor Tower.

Jocul combină elemente de fantezie și acțiune cu o poveste romantică interactivă. Utilizatoarele pot alege unul dintre cele cinci personaje masculine și își pot crea propria versiune virtuală, folosind chipul și vocea lor.

Zhou, o funcționară publică de 33 de ani din Guangzhou, spune că relația sa cu unul dintre personaje îi satisface nevoile emoționale. Partenerul ales, Qi Yu – cunoscut în versiunea în limba engleză drept Rafayel – este descris ca pictor și zeu al mării.

„Procesul de a ajunge să-l cunosc este incredibil de împlinitor”, a declarat ea.

Zhou joacă aproximativ o oră pe zi și a cheltuit peste 10.000 de yuani (circa 1.400 de dolari) pentru funcții speciale care deblochează noi capitole ale poveștii. Luna trecută, a călătorit la Shanghai pentru a participa la un eveniment organizat de companie, unde modele costumate în personajele jocului s-au întâlnit cu fanele.

Până în aprilie 2025, jocul generase aproximativ 825 de milioane de dolari, potrivit presei de stat chineze, iar unele estimări indică venituri totale apropiate de 1 miliard de dolari. China reprezintă circa 60% din încasări, urmată de Statele Unite cu 19% și Japonia cu 9%, arată datele App Magic, potrivit Reuters. Papergames nu a comentat cifrele.

„Love and Deepspace” face parte din genul „otome”, apărut în Japonia în anii ’90. Acest tip de jocuri de simulare romantică a cunoscut o creștere puternică în China și devine tot mai popular și în Occident.

Tingting Liu, specialistă în media digitală la Universitatea de Tehnologie din Sydney, spune că popularitatea acestor jocuri reflectă atât dezvoltarea industriei de gaming, cât și schimbările sociale.

„Multe femei au astăzi resursele financiare și încrederea culturală necesare pentru a investi în experiențe care le prioritizează nevoile și dorințele emoționale”, a afirmat ea.

Evina Li, 31 de ani, angajată în domeniul tehnologiei în Shanghai, a cheltuit aproximativ 8.000 de yuani pe joc, deși are un partener în viața reală. Ea apreciază faptul că jocul „pune nevoile femeilor într-o poziție foarte importantă” și spune că acesta compensează „anumite lipsuri din interacțiunile reale dintre bărbați și femei”.

Zhou nu exclude o relație reală în viitor, dar spune că nu mai simte presiune. „Când am nevoie de tine, deschid jocul și te văd; când nu, îl închid și îmi văd de treabă. Simt că m-am obișnuit cu acest stil de viață”, a declarat ea.