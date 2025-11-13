Valve lărgește paginile magazinului Steam ca parte a unei noi actualizări lansate recent. Odată cu aceste modificări, „multe pagini” vor fi lărgite de la „940 de pixeli la 1200 de pixeli”, afirmă compania, citată de The Verge.

Compania a ales numărul de 1200 de pixeli deoarece a considerat că „reprezintă un echilibru bun, permițându-ne să afișăm mai mult conținut pe ecran fără a supraîncărca pagina și a îngreuna navigarea”.

Dacă browserul sau fereastra clientului dvs. are o lățime mai mică de 1200 de pixeli, Valve afirmă că „paginile magazinului Steam sunt concepute să se micșoreze corespunzător pentru a se potrivi bine” și că paginile se adaptează „pentru a se potrivi pe tablete, Steam Deck-uri și dispozitive mobile”.

Valve susține că a testat chiar și modificările „pe un iPod vechi și mic pe care cineva îl avea prin preajmă”, unde „funcționează în mare parte, dar lucrurile devin destul de mici”.

Modificările vin în urma îmbunătățirilor aduse de Valve la Steam Trailer Player pentru paginile magazinului, introduse în iulie, care includ o interfață de utilizare mai adaptabilă și reprocesarea videoclipurilor pentru a funcționa mai bine cu noul player.