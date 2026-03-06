Japonia a aprobat comercializarea unor terapii de medicină regenerativă bazate pe celule stem destinate tratării bolii Parkinson și unor afecțiuni cardiace, potrivit informațiilor anunțate vineri de unul dintre producători și confirmate de presa locală, citate de AFP și preluate de Agerpres.

Compania farmaceutică Sumitomo Pharma a anunțat că a primit autorizația pentru producerea și comercializarea tratamentului Amchepry, destinat pacienților cu boala Parkinson’s disease. Terapia presupune transplantarea în creier a unor celule stem capabile să înlocuiască neuronii afectați de boală.

Potrivit presei japoneze, și tratamentul ReHeart, dezvoltat de startup-ul medical Cuorips, a primit aprobarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Japonia. Procedura constă în aplicarea unor foi subțiri de țesut muscular cardiac pe suprafața inimii, care stimulează formarea de noi vase de sânge și contribuie la refacerea funcției cardiace.

Conform unor surse citate de minister, aceste terapii ar putea fi disponibile pentru pacienți încă din această vară. Ele ar reprezenta primele produse medicale de pe piață bazate pe celule stem pluripotente induse (iPS).

Tehnologia iPS presupune reprogramarea unei celule adulte mature într-o celulă „tânără”, capabilă să se transforme ulterior în orice tip de celulă din organism. Descoperirea acestei metode i-a adus cercetătorului japonez Shinya Yamanaka Premiul Nobel pentru Medicină în 2012.

Ministrul japonez al Sănătății, Kenichiro Ueno, a declarat că speră ca aceste terapii să aducă beneficii nu doar pacienților din Japonia, ci și celor din întreaga lume.

Tratamentul Amchepry a primit o autorizație de punere pe piață condiționată și temporară, un mecanism folosit pentru a accelera accesul pacienților la terapii inovatoare. Aprobarea se bazează pe evaluarea siguranței și eficacității tratamentului folosind date provenite din studii realizate pe un număr mai mic de pacienți decât în studiile clinice clasice.

Un studiu condus de cercetători de la Universitatea din Kyoto a inclus șapte pacienți cu Parkinson, cu vârste între 50 și 69 de ani. Fiecărui pacient i-au fost implantate între cinci și zece milioane de celule pe fiecare parte a creierului. Celulele iPS, provenite de la donatori sănătoși, au fost transformate în precursori ai neuronilor dopaminergici, celulele care lipsesc sau sunt afectate la persoanele cu această boală.

Pacienții au fost monitorizați timp de doi ani, iar rezultatele nu au evidențiat efecte adverse majore. În plus, patru dintre participanți au prezentat o ameliorare a simptomelor.

Boala Parkinson este o afecțiune neurologică degenerativă care afectează controlul mișcărilor. Potrivit Parkinson’s Foundation – Fundației Parkinson, aproximativ 10 milioane de persoane din întreaga lume suferă de această boală.

Tratamentele disponibile în prezent pot ameliora simptomele, însă nu pot încetini și nici opri evoluția bolii.