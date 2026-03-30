Într-o piață saturată de smartwatch-uri care combină funcționalități de lifestyle cu sport, Huawei a lansat Watch GT Runner 2, un dispozitiv care nu doar trasează linia dintre un gadget de zi cu zi și un instrument profesional de antrenament, ci o redefinește complet.

Conceput pe baza feedback-ului primit de la atleți de elită, ceasul se prezintă ca un „antrenor de buzunar” care transformă datele brute în performanță concretă, ideal pentru alergători de orice nivel, se arată într-un comunicat al companiei emis către TechRider.ro.

Ceasul cântărește doar 38,5 grame

Designul ergonomic și ușor este unul dintre principalele atuuri ale GT Runner 2. Cu o carcasă din fibră de polimer de înaltă rezistență și o ramă ceramică, ceasul cântărește doar 38,5 grame, astfel încât purtătorul uită practic că îl are la încheietură.

Ecranul AMOLED de 1,43 inch, cu rezoluție de 466 x 466 pixeli, asigură vizibilitate perfectă indiferent de lumina ambientală, iar interfața fluidă și butoanele optimizate permit operarea chiar și în condiții dificile, cu mâinile transpirate sau cu mănuși.

Pe teren, GT Runner 2 impresionează prin acuratețea GPS

Datorită sistemului Dual-Band Five-System GNSS cu tehnologie „floating antenna”, semnalul este blocat în câteva secunde, iar traseele sunt înregistrate cu o precizie chirurgicală, chiar și între clădiri înalte, unde majoritatea ceasurilor pierd semnalul sau „taie colțurile”.

Senzorii optici de ritm cardiac răspund rapid la efort anaerob intens, oferind date comparabile cu cele ale unei centuri profesionale de piept, în timp ce alertele vocale ajută la menținerea ritmului optim fără a privi ecranul. La finalul antrenamentului, ceasul calculează indicele capacității de alergare și sugerează timpul necesar de recuperare, analizând nu doar viteza, ci și stresul resimțit de inimă.

GT Runner 2 nu se limitează la înregistrarea pașilor

Este un dispozitiv analitic complet, dotat cu accelerometru, giroscop, senzor geomagnetic, senzor optic de ritm cardiac și barometru pentru măsurarea precisă a altitudinii. Monitorizează VO₂Max, volumul de antrenament săptămânal și parametrii de suprasolicitare, oferind planuri adaptabile prin aplicația HUAWEI Health, care se ajustează automat în funcție de progres. În plus, ceasul urmărește saturația de oxigen din sânge (SpO₂), calitatea somnului și corelează performanța fizică cu starea emoțională, demonstrând că o minte odihnită duce la antrenamente mai eficiente.

Un alt avantaj major este autonomia impresionantă: până la 14 zile fără încărcare, o performanță rar întâlnită pe piața ceasurilor sportive, care necesită de obicei alimentare la 2-3 zile. Testele realizate timp de două săptămâni au confirmat această autonomie, cu nivelul bateriei rămânând ridicat chiar și după utilizare intensă zilnică cu GPS activat.

Huawei Watch GT Runner 2 reușește să ofere date tehnice de nivel profesional într-un pachet confortabil și elegant, potrivit pentru purtat în oraș sau la birou, fără compromisuri în performanță. Este conceput pentru alergători de toate nivelurile, de la amatori pasionați până la maratoniști experimentați, și se impune drept un adevărat partener de antrenament digital, capabil să transforme modul în care înțelegem performanța sportivă.

Huawei Watch GT Runner 2 este disponibil începând cu 26 martie, la prețul de 1.999 lei, în magazinul online HUAWEI Store și în rețeaua partenerilor oficiali.