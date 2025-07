REVIEW Samsung Galaxy Z Fold 7: Puternic și extrem de subțire / Telefonul pliabil aproape perfect / Care e marele punct slab și ce primești pentru 2.000 de euro?

Pro Pliat, este aproape la fel de gros ca un telefon normal

Procesor de top

Ecrane luminoase și vibrante

Sunet foarte clar

Camere bune Contra Pierderea suportului pentru S Pen

Baterie prea mică

Încărcare prea lentă

Preț prea ridicat

Noul Samsung Galaxy Z Fold 7 a ajuns pe masa noastră de teste înainte de lansarea oficială, unde TechRider.ro a avut ocazia să testeze vârful de lance al gamei de pliabile Z Fold.

Anunțat în urmă cu câteva săptămâni, noul pliabil trebuie să se ridice la așteptările mari ale consumatorilor. Aceștia au vrut un ecran mai mare, atât la interior, cât și la exterior, și au primit. Au vrut ca telefonul să fie mai subțire, și este, chiar considerabil. Au vrut sistemul de camere de pe S25 Ultra, și l-au primit. Într-un fel.

Ca un utilizator de iPhone 13 Pro Max, primul lucru care m-a frapat este cât de subțire poate fi un telefon pliabil. Este cu doar un milimetru mai gros, dar cu 25 de grame mai ușor, cu un ecran mai mare și mai luminos, și cu o baterie ușor mai mare.

Și, totuși, vine întrebarea: a reușit noul Fold 7 să impresioneze un utilizator de iPhone?

Design

La fel ca la flagship-ul Galaxy S25 Ultra, Samsung a optat pentru un design complet plat. Rama ușor curbată de pe vechiul Z Fold a dispărut. Șasiul este unul de aluminiu, mai ușor decât titanul și cu capabilități de disipare a căldurii mai bune. Această alegere, de design plat, îi oferă noului Z Fold 7 un aspect rafinat și minimalist, puțin business-like.

Suita de difuzoare este compusă din două unități, amplasate sus și jos pe rama telefonului. Ele vin cu tehnologie Dolby Atmos, și sună clar, dar nu ar strica dacă s-ar auzi mai tare.

De la spate, Fold 7 este asemănător cu S25 Ultra (când este pliat), diferențele fiind modulul de camere, care pare că stă pe un island, și lipsa a două camere, dar vom ajunge și acolo. Singura problemă pe care am observat-o la aspectul noului pliabil este acel camera bump, care este foarte greu de trecut cu vederea. Dar, cu o husă, se poate rezolva acest inconvenient.

Noul Fold vine cu o balama nouă, Armor FlexHinge, mai durabilă decât versiunea anterioară. Cu toate acestea, mai multe persoane se plângeau de probleme cu această balama. Jurnaliștii de la PhoneArena precizează că primele unități de demo ale Z Fold 7 nu se deschid cu totul.

Unitatea pe care noi am primit-o nu are acest defect, deci s-ar putea să fie o problemă cu un număr limitat de unități.

Standardul de rezistență la apă și praf este doar de IP48, ca urmare a faptului că acesta este un telefon pliabil, deși rivalii săi stau mai bine la acest capitol, precum Honor Magic V5, care are rezistență IP58.

Ecranul interior este unul de 8 inci, iar cel exterior de 6,5 inci. Ambele suportă standardul HDR10+ și au o luminozitate de maximum 2.600 de niți. Putem spune despre ecranul interior că este unul foarte luminos și viu din punctul de vedere al colorizării, iar tehnologia AMOLED 2X este mereu o plăcere pentru ochi. Ambele ecrane au o rată de împrospătare de 120Hz, care poate fi ajustată din setări.

Noutatea de anul acesta este eliminarea stratului subțire de ecran de peste camera-față. Aceasta este acum de tip punch hole și, cel mai important, nu alterează experiența de vizionare pe ecranul principal.

Față de generația anterioară, pierderea cea mai mare este dispariția suportului pentru S Pen, ceva ce ar trebui să fie prezent pe un astfel de model orientat spre oamenii de afaceri. Înțelegeam dacă foloseau același S Pen ca la S25 Ultra, care este o versiune mai slabă decât cele din anii anteriori. Dar decizia de a scoate cu totul suportul este chiar de neînțeles.

Revenind la lucruri mai frumoase, vorbim despre paleta de culori. Nu este cea mai diversificată, dispunând de doar patru culori, dar modelul Jet Black pe care l-am avut în teste îi oferă noului Fold 7 un aer de eleganță și rafinament pe care nu mulți producători pot să îl atingă.

Per total, Samsung Galaxy Z Fold 7 are un aspect premium, o construcție robustă, un set de difuzoare bune și două ecrane excelente. Singurul lucru pe care îl am de comentat este camera bump-ul mare.

Ecrane

Galaxy Z Fold 7 dispune de două ecrane, de două ori mai multe decât iPhone-ul meu. Bine, și decât orice iPhone în general.

Să o luăm cu primul ecran, cel „mic”. Acesta este de tip Dynamic LTPO AMOLED 2X, are o diagonală de 6,5 inci, rezoluție 1080 x 2520 pixeli (422 ppi), și tehnologie HDR10+. El este protejat de Corning Gorilla Glass Ceramic 2, și are o frecvență de 120Hz. Este un raport de dimensiune atipic, de 21:9, care face scrierea pe ecranul secundar puțin greoaie. Dar, cu timpul, oricine se poate obișnui. Luminozitatea sa este una foarte bună, de 2.600 de niți, dar mai mică decât la pliabilul Honor menționat mai sus.

Ecranul principal, cel interior, este pièce de résistance a noului Fold 7. Acesta, la fel ca cel secundar, este de tip Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, dar cu o diagonală de 8 inci. La fel ca cel secundar, acest panou dispune de tehnologie HDR10+ și luminozitate de 2.600 de niți. Iar, la fel ca ecranul mai mic, luminozitatea pe Honor Magic V5 este mai mare, aproape dublă (5.000 de niți).

La fel este și rezoluția ecranului: bună, dar mai bună e la alții. Rezoluția lui Fold 7 este 1968 x 2184 pixeli, cu o densitate de 368 ppi, care este mai mică decât a concurenței (Honor Magic V5: 403 ppi). Panoul de la Samsung este excelent colorizat, iar tehnologia AMOLED este uimitoare pentru jocuri video și pentru videoclipuri, ajutat și de un raport screen-to-body de 90%.

O problemă pe care am întâmpinat-o la gaming-ul pe ecranul principal este că nu foarte mulți dezvoltatori au o versiune pentru un aspect aproape pătrat, așa că jocurile vor arăta mai bine pe ecranul secundar. Totuși, jocurile optimizate rulează excelent, iar refresh-ul de 120Hz a panoului principal este fix ce trebuie pentru un joc de acțiune.

Display-ul principal poate fi împărțit în două, pentru a vedea mai multe aplicații simultan, fără a se pierde calitatea vreuneia. Acest split screen este util în special cu aplicațiile Samsung. Atunci când este pe jumătate pliat, aplicația de camere se transformă într-o unealtă chiar utilă pentru a realiza fotografii/videoclipuri. În partea de sus, vedem ce vede și camera, iar jos avem comenzile: de la shutter, la zoom, focalizare, balans de alb… Toate controalele camerei, pe scurt. Funcționalitatea aceasta este cel mai bine să fie utilizată în modul Pro al camerei, fie că vorbim de video sau fotografiat.

Performanță

Fold 7 este unul, dacă nu chiar cel mai performant pliabil de pe piață. Faptul că, pe Fold, procesorul este unul Snapdragon reprezintă o ușurare pentru power-users, deoarece procesorul propriu al Samsung, Exynos 2500, deși este pe 3 nanometri, este deficitar la capitolul performanță brută.

Procesorul este unul octa-core de producție Qualcommm, celebrul Snapdragon 8 Elite pe 3 nanometri, proiectat special pentru Samsung. Șase nuclee funcționează la 3,5 GHz, iar două la aproximativ 4,5 GHz, la fel ca în cazul lui S25 Ultra. GPU-ul este un Qualcomm Adreno™ 830 de până la 1,2 GHZ. În mod normal, acesta nu va pune niciodată probleme pentru utilizatorul normal, nu?

Depinde, pentru că mie mi s-a întâmplat ca procesorul să cedeze, iar aplicația să se închidă. Aplicația este una banală, care nu ar trebui să „pună în genunchi” un procesor din 2025. Vorbim despre YouTube, care mi s-a închis în timp ce urmăream un videoclip, ce-i drept, la rezoluție 2160p@60fps și luminozitate maximă. Deși sună ca un set de cerințe ridicat, am făcut acest test și cu iPhone-ul meu, vechi de 3 ani, și nu a avut nicio problemă.

Pe parcursul review-ului, am urmărit să văd dacă această problemă a revenit, însă nu s-a mai întâmplat.

Totuși, jocurile merg excelent pe Fold 7, foarte fluid și fără nicio urmă de throttling, iar procesorul execută de minune fiecare task pe care i l-am dat. Acest Snapdragon ajută și bateria să fie mai eficientă, dar despre baterie vom vorbi puțin mai târziu.

Propun să vorbim despre cifrele din testele sintetice. Deși probabil că nu foarte multă lume se va juca pe un astfel de device, este bine să știm cum se descurcă noul Fold 7 în zona de gaming.

În testul Geekbench 6 (CPU), Fold 7 a obținut un scor de 2.750 în single-core și 8.956 de puncte în multi-core, scoruri de remarcat pentru un telefon pliabil. Pe single-core, scorul este cu peste 700 de puncte mai mare decât Fold 6, și cu puțin peste 100 de puncte mai slab decât S25 Ultra.

Pe partea grafică, Fold a înregistrat un scor de 5.787 puncte, în testul Wild Life Extreme de pe 3D Mark. Este cu peste 1.000 de puncte sub S25 Ultra, dar putem să spunem și că este un telefon mai subțire, iar disiparea căldurii se poate face mai greu.

Pentru că am vrut să vedem și cât de bine se descurcă un pliabil în fața unui stress-test, am rulat și testul Wild Life Stress Test. Media de scor a fost de 13.768 de puncte, cu un vârf de peste 18.000 de puncte şi o stabilitate de aproximativ 51%. Amintim că, în review-ul nostru la S25 Ultra, flagship-ul Samsung a atins o stabilitate similară, de numai 51,9%, sub competitorii din piață.

Aceste rezultate reprezintă un salt major față de generația anterioară de Fold, dar și dovada că telefoanele pliabile nu sacrifică performanța pentru aspect. Telefonul este rapid şi puternic, luptând cu ușurință cu telefoanele normale, și pe multe dintre ele chiar întrecându-le.

Noul Z Fold 7 vine cu trei variante de stocare și două de memorie RAM:

256 sau 512 GB stocare, cu 12 GB memorie RAM LPDDR5X;

1 TB stocare, cu 16 GB memorie RAM, tot LPDDR5X.

O altă problemă, la fel ca la S25 Ultra, este căldura. Procesorul Snapdragon este unul foarte puternic și, astfel, degajă foarte multă căldură, care trebuie disipată corect. În testele pe care le-am realizat, telefonul s-a încălzit îndeajuns de tare, dar cea mai mare problemă am observat-o când foloseam pentru un timp mai îndelungat camerele. Înțeleg, pe căldurile de acum orice device electronic se încălzește, dar unele teste pe cameră le-am realizat în interior, într-un spațiu climatizat, iar rezultatul a fost același: căldură excesivă în zona camerelor.

Pentru a termina cu acest subcapitol, pot spune că Galaxy Z Fold 7 este un telefon foarte capabil de performanțe uimitoare pentru un device atât de subțire. Gaming-ul pe el nu ar trebui să fie o problemă, deși nu este cel mai bun telefon pentru aceste activități, iar problema pe care am avut-o a fost unică și ar trebui să se rezolve cu un update de software.

Software și funcții AI

Că tot vorbeam de software, Fold 7 vine echipat cu noul OneUI 8.0, o actualizare nu foarte mare față de versiunea anterioară, dar bine-venită oricum. Vice-președintele Samsung România, Tiberiu Dobre, a declarat, într-un interviu exclusiv pentru TechRider.ro, că OneUI 8 a fost, în sine, dezvoltat pentru telefoanele pliabile.

Interfața este rafinată, și, din perspectiva mea, seamănă mult cu cea de pe iOS, precum OneUI 7. Principalul lucru care mă face să văd această asemănare este panoul de comenzi, respectiv activarea lui. Acum, dacă vrei să oprești Wi-Fi-ul, trebuie să tragi din colțul din dreapta în jos, iar notificările coboară din stânga. Exact la fel ca la iPhone.

Inspirația de la Apple nu este o alegerea rea. Pentru mine, îmi oferă un sentiment de continuitate. Revenind pe un Android, nu mă simt ca și cum aș fi uitat cum se folosește un Samsung, iar aceleași gesturi (de verificare a notificărilor sau a panoului de comandă) le pot folosi în daily driver-ul meu.

Acum, să vorbim și despre părțile mai puțin bune, și anume bloatware-ul. La review-ul lui S25 Ultra, TechRider.ro a apreciat faptul că Samsung a oferit un telefon cât mai aproape de versiunea stock a Android. Urmează o listă cu aplicațiile pre-instalate cu care Fold 7 vine în plus față de S25 Ultra:

din suita Google: Drive, Google TV, Photos, YouTube Music;

din suita Samsung: Find, Health, Samsung Shop, SmartThings, Wallet, Wearable, Members, Samsung Free;

din suita Microsoft: LinkedIn, M365 Copilot, OneDrive, Outlook;

din „suite externe”: Instagram, Spotify, Global Goals.

Inteligența artificială joacă un rol major în utilizarea noului Fold 7. Funcțiile AI sunt prezente în mai toate aplicațiile Samsung, și merg doar dacă dispozitivul e conectat la internet, deși se menționează că toate procesele sunt făcute pe telefon. Am încercat transcrierea automată din aplicația de reportofon, dar a avut un succes mediocru în a transcrie conversația. O funcție interesantă de inteligență artificială este generarea de imagini dintr-un desen pe telefon din aplicația Samsung Notes. Poate fi considerată un gimmick, dar este unul amuzant.

O altă funcție cu AI care mi-a atras atenția este Now Bar. Deși este o funcție apărută inițial pe OneUI 7, este prima dată când interacționez cu aceasta și, dacă aș avea un daily driver Samsung cu AI, cred că ar fi ceva ce aș folosi zilnic. Să ai rezumatul zilei ce va urma la doar o atingere, recomandări de muzică, starea vremii și a traficului pot fi utile. Din păcate, funcțiile cu inteligență artificială de pe S25 Ultra nu pot fi reproduse în întregime pe Fold 7, deoarece nu mai există suport pentru S Pen. Așa că, pentru funcții precum AI Search, fostul Circle to Search, vă recomandăm un S25 Ultra.

Eu sunt un om mai rezervat în legătură cu funcțiile AI, dar pot să le înțeleg și să le găsesc utilitate. La o adică, cui nu i-ar plăcea să aibă rezumatul zilei la o atingere? Aceste funcții sunt interesante și pot fi utile, dar mai este de lucru la rafinarea lor.

Camere

Pentru prima dată în seria Fold, noul model vine cu același sistem de camere ca pe flagship-ul S25 Ultra, dar nu cu totul. În primul rând, trebuie menționat că modelul din seria S vine cu cinci camere, pe când Fold 7 are doar trei camere. În rest, are aceeași cameră principală, de 200 MP și f/1.7, același obiectiv telephoto de 10 MP și zoom 3x, dar o cameră ultra-wide de doar 12 MP și unghi de 120°. Camera principală este capabilă de filmări de până la 8K@30fps, dar și FullHD la 120fps. Pe partea de slow motion, avem mai multe rezoluții, cea mai lentă filmare fiind FHD@240fps.

Aplicația de cameră poate fi setată să fotografieze la rezoluții de 12, 50 sau 200 MP, cea default fiind de 12 MP. Tendința Samsung de a realiza fotografii suprasaturate se regăsește și la Fold 7, iar fotografiile vor ieși foarte colorate, uneori nerealist de colorate.

În fotografiile de noapte, la toate cele trei rezoluții, se observă o tentă de over-exposure. Surprinzător, cea mai bună fotografie de noapte a fost făcută la rezoluție de 12 MP. Luminile sunt bine atenuate și se pot vedea îndeajuns de multe detalii pentru o poză de seară. Când vine vorba de fotografiat persoane seara, cu o lumină care să fie pe ele, camera de 200 MP a lui Fold 7 se descurcă minunat, dar o astfel de fotografie ajunge să aibă peste 30 MB dimensiune, așa că nu este chiar recomandat să facem poze continuu cu rezoluția maximă.

Selfie-urile pe noapte par că au foarte mult zgomot, și sunt și mai netezite decât pozele cu obiectivul principal. Cu ochiul meu de utilizator de iPhone, se vede cu lejeritate că obiectivul de pe față se chinuie să facă o fotografie corectă.

Pe partea de videoclipuri, însă, am multe cuvinte de laudă. Îmi place la nebunie modul de stabilizare extremă a camerei, care chiar își face treaba cum mă așteptam, deși este limitat la 30fps. Filmările 4K sunt foarte crisp, iar cele 8K sunt mai bune decât mă așteptam, și mai ales noaptea.

Singura critică pe care o am este la filmările cu 60 de cadre pe secundă. Spre exemplu, o filmare FulHD@30fps este o filmare reușită (chiar dacă este lentă), dar, la 60fps, mi se pare că este chiar mai netezit decât la fotografiile de seară. Și nu vorbesc de ceva condiții în care camera să se chinuie; mă refer la o zi însorită de vară, cu multă lumină și puține umbre.

Ce apreciez foarte mult este modul Pro al camerei. Pe iPhone, este nevoie de o aplicație separată (Final Cut Camera), iar la Samsung este integrată în opțiunile aplicației native de cameră. Cel mai mult am folosit modul Videoclip profesionist, care m-a dat pe spate. Poți să faci ce modificări vrei la cameră: ISO, balans de alb, focalizare centrată sau multi-punct, viteza shutter-ului etc. Ce m-a impresionat cel mai mult este slider­-ul de zoom, care poate apropia imaginea foarte lin, foarte apropiat de nivelul unei camere profesioniste.

Că tot vorbeam de zoom, acesta este, pentru mine, o dezamăgire. Obiectivul telephoto este capabil de doar 3x, și în câteva rânduri nu a făcut tranziția de la lentila principală, cu zoom făcut din crop, la lentila telephoto. Dar, din modul profesionist, putem selecta cu ce lentilă vrem să facem poze/filmări.

Sunet

Pentru un telefon așa subțire, sunetul este unul foarte bun. Nu este clar dacă hardware-ul este preluat de la S25 Ultra, dar sunetul este unul excelent. La fel ca la flagship-ul din seria S, există o configurație hibridă a difuzoarelor stereo, unul situat pe cantul de jos, altul pe cel de sus al lui Fold 7.

Este surprinzător cât de „plin” poate suna un telefon așa subțire, iar, cu ajutorul Dolby Atmos și funcției de amplificare a vocilor, acestea se aud foarte tare și clar din cele două difuzoare ale telefonului.

Bateria

Dacă până acum am găsit multe surprize plăcute, este timpul pentru o dezamăgire majoră: bateria.

Noul Samsung Galaxy Z Fold 7 vine cu o „amețitoare” baterie de 4.400 mAh. Aceasta înseamnă că Samsung nu a făcut nicio modificare la acest capitol de la generație la alta. Înțeleg că Samsung încă este foarte precaută și reticentă la baterii mari, dar trebuie să prinzi niște curaj. Mai ales când concurența vine cu baterii mult mai mari, ca în cazul lui Xiaomi Mix Fold 4 (5.100 mAh / +14,7% față de Fold 7).

Standardele de încărcare sunt la fel ca la Fold 6, și la fel ca la S25 Ultra, și la fel ca la S24 Ultra… Pe scurt, la fel ca acum cinci ani. Știu că nici pe iPhone nu sunt standardele de încărcare mai mari, dar iPhone-ul meu a costat în jur de 2.000 de lei, la mâna a doua ce-i drept. Acest Fold 7 poate trece cu ușurință de 2.000 de euro.

În contrast, competitorii săi direcți (din China) vin cu baterii mai mari, inclusiv pe tehnologie siliciu-carbon, care se încarcă mai repede atât prin cablu, cât și wireless, dar și dau curent mai mult pentru încărcarea altor telefoane.

Totuși, singura consolare este că bateria este una care să țină destul de mult. În testele noastre, un scenariu destul de intens de utilizare (în special pe video), noul Fold 7 a rezistat aproximativ 8 ore, într-o zi cu multe filmări realizate, stat seara pe internet și vizionat videoclipuri pe YouTube la luminozitate maximă.

Bateria se încarcă îndeajuns de repede, de la 10% la 80% în aproximativ 50 de minute, dar se putea și mai repede.

Verdict

Revenim la întrebarea de la început: a reușit noul Samsung Galaxy Fold 7 să convingă un utilizator de iPhone să se mute pe un Android pliabil?

Realist vorbind, sunt multe plusuri la acest Fold față de iPhone. În primul rând, faptul că dintr-un telefon relativ normal ca dimensiuni se poate transforma într-o tabletă la fel de mare ca cea pe care am avut-o când eram mic este ceva de remarcat. Apreciez foarte mult tehnologia din spatele lui Fold 7, este într-adevăr o realizare inginerească.

Până acum doi ani, eram mare fan Samsung, ba chiar un deținător de Galaxy Note 20. Primul meu smartphone a fost un Galaxy S3 Neo, de care țin minte că m-am îndrăgostit. Pe urmă, când am avut banii mei, mi-am achiziționat un S10+, pe care încă îl consider ca un telefon excelent. Iar, pentru primele luni, Note 20-ul meu a fost un deliciu să îl folosesc. Dar, după ceva timp, au început să apară „fisurile” în relația mea cu Samsung. Am întâmpinat mai multe probleme, cea mai gravă fiind faptul că se închidea inexplicabil în mijlocul zilei. De atunci m-am mutat pe iPhone.

Procesorul Snapdragon 8 Elite, proiectat special pentru Samsung, este, într-adevăr, o rachetă, iar ecranul principal îți „fură” ochii de îndată ce îl deschizi. Sunetul este foarte bun, iar sistemul de camere este, la rândul lui, de apreciat. Însă, am fi vrut să vedem o inovație semnificativă și la capitolul hardware, în special în zona bateriei. Mai precis, am fi vrut o baterie mai mare care să se încarce mai repede, și spun asta pentru că alți producători au ajuns la încărcare de 60W pe pliabilele lor, chiar 50W wireless.

În concluzie, ce a reușit Samsung să facă în acest an se poate apropia de perfecțiunea în domeniul telefoanelor pliabile. Are un procesor puternic, ecrane minunate și un sistem de camere foarte bun, toate învelite într-un design rafinat și fin. Totuși, puțin mai multă baterie nu ar strica, nici câteva ajustări la capitolul performanță termică. În același timp, nu putem să nu vorbim despre poate cel mai descurajant aspect al noului flagship: prețul.

E un telefon superb, pe care cu toții sunt convins că ni l-am dori. Însă, de la lansarea primului pliabil până în prezent, Samsung a cerut din ce în ce mai mult în fiecare an, deși ar fi trebuit să fie invers, luând în considerare creșterea eficienței mecanismelor interne de lucru și reducerea costurilor de producție.

Ca să răspund la întrebare, încă nu sunt de-a dreptul convins. De aceea, Samsung Galaxy Z Fold 7 primește nota 4.5 / 5 din partea TechRider.ro.