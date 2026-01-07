Arheologii danezi au anunțat descoperirea celei mai mari și mai avansate nave de marfă medievale cunoscute până în prezent, o corabie de tip „cog” care oferă informații esențiale despre amploarea și complexitatea comerțului european din Evul Mediu târziu, anunță Interesting Engineering.

Nava, botezată Svælget 2, are o lungime de aproximativ 28 de metri, o capacitate de transport estimată la 300 de tone și este considerată de specialiști un reper major în arheologia maritimă. Descoperirea a fost anunțată de Muzeul Navelor Vikinge din Danemarca și a avut loc în strâmtoarea Øresund, în timpul unor cercetări subacvatice desfășurate în contextul proiectului de extindere urbană Lynetteholm, în apropiere de Copenhaga.

Scafandrii care investigau fundul mării au dat peste epava navei îngropată sub straturi groase de nisip și sedimente, la o adâncime de aproximativ 13 metri. Tocmai acest strat protector a ferit vasul de distrugere, fapt ce a permis păstrarea sa într-o stare excepțională. Conservarea a oferit arheologilor acces la detalii structurale și funcționale care nu mai fuseseră observate până acum la nave similare.

„Este extraordinar să avem atât de multe elemente intacte ale sistemului de arboradă, catarge și echipamente de manevră”, au subliniat cercetătorii implicați în proiect.

Cercetarea a presupus 289 de scufundări și s-a întins pe o perioadă de peste doi ani și jumătate. Muzeul Navelor Vikinge a prezentat ulterior primele concluzii, descriind Svælget 2 drept una dintre cele mai impresionante realizări navale ale lumii medievale.

„Super-nava” Evului Mediu

Svӕlget 2 era o navă de marfă capabilă să transporte cantități uriașe de bunuri pe mările Europei de Nord, cu un echipaj relativ redus. Construită din lemn provenit din Polonia și Danemarca, corabia măsura aproximativ 28 de metri lungime, 9 metri lățime și 6 metri înălțime, dimensiuni care i-au adus supranumele de „super-navă” a Evului Mediu într-un comunicat al muzeului.

Analizele dendrocronologice indică faptul că nava a fost construită în jurul anului 1410, în Țările de Jos. Acest lucru sugerează că, deși structura principală a fost realizată la șantierul naval, o parte semnificativă a materialelor a fost transportată pe distanțe mari, un detaliu care i-a impresionat pe arheologi.

Descoperirea scoate în evidență existența unor rețele comerciale bine dezvoltate în Europa medievală, capabile să susțină transportul unor cantități mari de materii prime. În acest context, muzeul descrie nava drept „coloana vertebrală a comerțului medieval”, și subliniază rolul său esențial în facilitarea schimburilor comerciale pe distanțe lungi, la costuri reduse și cu un necesar minim de personal.

„Este o dovadă clară că nu se făcea comerț doar cu bunuri de lux, ci și cu produse de uz cotidian. Constructorii de nave au urmărit să maximizeze dimensiunile pentru a putea transporta încărcături voluminoase: sare, lemn, cărămizi sau alimente de bază”, a declarat Otto Uldum, arheolog-șef al proiectului.

O schimbare majoră în istoria comerțului

Specialiștii consideră că Svælget 2 marchează o etapă importantă în evoluția comerțului medieval, într-un moment în care schimburile economice au început să se extindă dincolo de bunurile de lux, către mărfuri destinate consumului zilnic. Capacitatea navei de a transporta încărcături grele pe distanțe mari a contribuit la reducerea costurilor și la intensificarea schimburilor comerciale în Europa de Nord.

Starea excepțională de conservare a permis recuperarea aproape completă a corpului navei, o realizare rară în arheologia maritimă. Pe lângă coca vasului, au fost identificate urme ale structurilor de adăpost ale echipajului, de la prova și de la pupa. Până în prezent, existența acestor structuri pe navele de tip cog nu fusese confirmată prin descoperiri arheologice.

O altă descoperire notabilă este o structură de gătit construită din cărămidă, cel mai vechi exemplu de acest tip identificat până acum în apele daneze. Aceasta indică faptul că echipajul putea găti la foc deschis, în condiții surprinzător de confortabile pentru epocă. Arheologii au mai găsit obiecte personale precum încălțăminte, un pieptene, o oală de gătit și o tavă din lemn.