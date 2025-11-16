Noiembrie 2025 marchează 100 de ani de la prima examinare a rămășițelor mumificate ale faraonului Tutankhamon, însă ceea ce ar fi trebuit să fie un triumf al arheologiei s-a dovedit a fi o pagină întunecată în istoria cercetării arheologice. De ce? Pentru că, fapt puțin cunoscut, echipa condusă de Howard Carter a recurs la cuțite încinse și forță brută pentru a decapita faraonul, a-i secționa membrele și a dezmembra torsul, iar ulterior a ascuns faptele pentru a păstra aparențele, anunță The Conversation.

Mormântul lui Tutankhamon a fost descoperit în Valea Regilor în noiembrie 1922, însă abia în 1925 rămășițele faraonului au fost scoase la lumină, după ani de muncă meticuloasă și tensiuni cu autoritățile egiptene. Deschiderea sicriului interior a relevat că trupul era lipit de cufăr printr-o rășină neagră, turnată pentru a proteja mumia de descompunere. Încercările de a elibera corpul prin expunerea la soare au eșuat, iar echipa a recurs la dezmembrarea mumie, o soluție care azi ar fi catalogată ca distrugere a patrimoniului universal, și pedepsită ca atare.

Fapte ascunse din relatările ulterioare

Autopsia ulterioară a arătat că Tutankhamon a fost decapitat, iar brațele și picioarele au fost separate. Torsul a fost tăiat de la pelvis, iar apoi a fost reconstruit pentru a simula un corp intact. Aceste fapte, înregistrate fotografic de Harry Burton (fotogrfiile originale pot fi vizionate aici), au fost însă omise din relatările oficiale și din lucrările publice ale lui Carter, ceea ce a contribuit la mitizarea descoperirii și ascunderea distrugerilor efectuate asupra mumiei.

Egiptologa Joyce Tyldesley susține că tăcerea lui Carter poate fi interpretată fie ca un efort deliberat de a ascunde brutalitatea procedurii, fie ca o încercare de a proteja demnitatea faraonului decedat. Imaginile originale surprind craniul lui Tutankhamon fixat pentru fotografiere, ceea ce contrastează puternic cu fotografiile publicate ulterior.

Privit în această lumină, centenarul examinării mumiei pare nu un reper istoric în egiptologie, ci mai degrabă o lecție etică. Carter însuși nota în jurnalul său: „Astăzi a fost o zi importantă în istoria arheologiei”. Documentele de arhivă sugerează însă o poveste mult mai complexă și moral ambivalentă, ascunsă în spatele strălucirii aurului din mormânt.