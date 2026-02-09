Cercetători din Marea Britanie lucrează la un sistem care ar putea schimba fundamental modul în care navele și, pe termen mai lung, vehiculele terestre sunt alimentate. Proiectul vizează transformarea apei de mare în hidrogen și utilizarea acestuia drept combustibil, cu emisii limitate la vapori de apă, fără dioxid de carbon.

Parteneriat academic și industrial

Inițiativa este derulată de cercetători de la Brunel University London împreună cu startup-ul de energie curată Genuine H2.

Proiectul, denumit GH2DEM, beneficiază de o finanțare publică de 1,44 milioane de lire sterline, acordată de UK Department for Transport și Innovate UK, prin programul UK SHORE dedicat transportului maritim cu emisii reduse, potrivit Ecoticias.com.

Scopul proiectului este testarea unui sistem complet, capabil să producă, să stocheze și să utilizeze hidrogen direct la bordul unei nave. Procesul pornește de la apa de mare, din care hidrogenul este separat cu ajutorul unor electrozi avansați, alimentați cu energie din surse regenerabile. Abordarea elimină necesitatea desalinizării, o etapă cunoscută pentru consumul ridicat de energie și costurile asociate.

Potrivit echipei de cercetare, această tehnologie evită și problemele tehnice care au limitat până acum electroliza apei de mare, precum coroziunea echipamentelor sau producerea de clor. Hidrogenul este obținut și pregătit pentru utilizare integral la fața locului, fără a fi necesar transportul sau procesarea externă.

Stocarea hidrogenului prin nano-film

Un element central al proiectului este modul de stocare a hidrogenului. În locul rezervoarelor clasice, care funcționează la presiuni ridicate, sau al stocării criogenice la temperaturi foarte scăzute, Genuine H2 folosește un nano-film ultrafin.

Acesta fixează hidrogenul într-o stare solidă, la temperatura camerei și la presiune normală. Soluția reduce semnificativ volumul și greutatea sistemului de stocare, aspect esențial pentru navele cu spațiu limitat pe punte.

Hidrogenul solid este apoi utilizat într-un motor cu ardere internă de mare putere, modificat pentru a funcționa exclusiv cu acest tip de combustibil.

Profesorul Xinyan Wang, coordonatorul componentei de propulsie din cadrul proiectului, a explicat că echipa își propune să „ia apa de mare, să o separe folosind electricitate regenerabilă pentru a produce hidrogen, să îl stocheze la bord sub formă solidă și să îl introducă în motor în locul motorinei”.

Provocările decarbonizării transportului maritim

Miza este semnificativă, în condițiile în care transportul maritim este responsabil pentru aproximativ 3% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, potrivit International Maritime Organization. Pe fondul creșterii continue a comerțului mondial, aceste emisii riscă să crească în absența unor alternative viabile la combustibilii fosili utilizați în prezent.

Hidrogenul este considerat de mai mulți ani o soluție promițătoare pentru decarbonizarea transportului, însă dificultățile legate de stocare, siguranță și infrastructură au limitat adoptarea sa pe scară largă. Proiectul GH2DEM încearcă să răspundă acestor probleme prin integrarea tuturor etapelor – producție, stocare și utilizare – într-un singur sistem funcțional.

Tehnologie modulară pentru multiple aplicații

Deși accentul inițial este pus pe sectorul maritim, dezvoltatorii susțin că tehnologia a fost concepută ca o platformă modulară, de tip „plug-and-play”. În această formă, sistemul ar putea fi adaptat pentru utilizare pe uscat, inclusiv pentru camioane, autobuze, generatoare de rezervă sau instalații industriale din zone fără acces facil la rețele electrice.

Testele inițiale ale motoarelor sunt programate să aibă loc pe uscat, în prima parte a anului, în campusul universitar. Ulterior, în funcție de rezultate, ar putea urma teste în condiții reale de operare pe mare. Dacă demonstrația se va dovedi viabilă din punct de vedere tehnic și economic, sistemul ar putea contribui la reducerea dependenței de motorină atât în transportul maritim, cât și, pe termen mai lung, în cel terestru.