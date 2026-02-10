Patru cercetători români participă la o expediție în Antarctica pentru studierea schimbărilor climatice

Patru cercetători români de la Universitatea din București și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB) participă, în această perioadă, la o expediție în Antarctica dedicată studiului efectelor schimbărilor climatice, calității apei și biodiversității microbiene în condiții extreme.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Georgiana Grigore, Ovidiu Vrâncianu, Iris Tușa și Roxana Cristian se află pe Insula King George, la stația King Sejong, operată de Korea Polar Research Institute, scrie Agerpres. Acolo, cercetătorii colaborează cu echipe din Coreea de Sud, Turcia și Portugalia, desfășurând activități intense de teren și prelucrare a probelor, adesea pe timpul nopții.

Expediția include cercetări în zone precum Sejong Hill, Araon Valley, Marian Cove, ASPA 171 și Haeundae Beach, unde au fost colectate probe de sol și apă, documentând micro-ecosisteme în condiții de temperaturi scăzute și vânturi puternice.

Datele și observațiile obținute vor contribui la înțelegerea impactului schimbărilor climatice asupra biodiversității, rolul permafrostului ca rezervor biologic și adaptarea organismului uman la stresul termic. Rezultatele cercetărilor au aplicații în climatologie, biosecuritate, sănătate publică și explorarea de biomolecule cu potențial farmacologic.

Expediția Științifică Română în Antarctica (ROICE) a început oficial pe 24 ianuarie și este a cincea misiune de acest tip. Aceasta se desfășoară la stația King Sejong din Antarctica de Vest și este coordonată de INCDSB, având ca scop investigarea ecosistemelor polare și răspunsul lor la schimbările climatice.