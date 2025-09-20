Cercetătorii anunță că o gaură neagră ar putea exploda în următorii 10 ani / Fenomenul poate dezvălui fundamentele Universului

O echipă de astronomi de la Universitatea din Massachusetts avertizează că un fenomen cosmic extraordinar ar putea fi vizibil de pe Pământ în următorii zece ani. Este vorba despre explozia unei găuri negre primordiale. Studiul recent, publicat în Physical Review Letters, sugerează că acest eveniment poate fi mult mai apropiat decât se credea, ceea ce oferă o oportunitate unică de a înțelege misterele universului, anunță Eurekalert.

Găurile negre stelare se formează din prăbușirea stelelor masive la sfârșitul ciclului lor de viață, și au de obicei o masă între 3 și 50 de ori cea a Soarelui. În contrast, găurile negre primordiale, ipotetice, s-au format în primele momente după Big Bang și pot fi mult mai ușoare.

90% șanse să vedem o gaură neagră explodând în următorii 10 ani

„Credem că există până la 90% șanse să vedem o gaură neagră explodând în următorii 10 ani. Cheia este că actuala flotă de telescoape spațiale și terestre este deja capabilă să detecteze o astfel de explozie”, a declarat Aidan Symons, doctorand la Universitatea din Massachusetts.

Cercetătorii subliniază că găurile negre primordiale, nu remanențele stelare masive, sunt cele mai susceptibile de a produce explozii vizibile. Procesul implică radiația Hawking: pe măsură ce aceste găuri negre se evaporă, ele devin mai fierbinți și emit radiație din ce în ce mai intensă, până la explozie.

De unde a venit tot ce există?

Echipa de cercetători a introdus un element inedit, o sarcină electrică mică, asociată unor particule ipotetice numite „electroni întunecați”. Această caracteristică poate stabiliza temporar gaura neagră înainte de explozie, fapt care crește șansele de a observa fenomenul de la o dată la 100.000 de ani la o dată pe deceniu.

O astfel de explozie nu ar fi doar un spectacol cosmic vizibil de pe Pământ, ci ar oferi oamenilor de știință o hartă a tuturor particulelor subatomice, inclusiv a celor încă nedetectate, posibil chiar componente ale materiei întunecate.

Cercetătorii avertizează că, deși nu pot garanta că evenimentul se va produce în acest deceniu, probabilitatea ridicată impune pregătirea comunității științifice. Tehnologia actuală a telescoapelor este deja suficient de avansată pentru a detecta semnele caracteristice ale unei explozii de gaură neagră primordială. Odată cu ea, omenirea ar avea o șansă unică de a răspunde uneia dintre cele mai vechi întrebări ale omenirii: de unde a venit tot ce există?