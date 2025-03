Cinci echipe de elevi din România vor concura la etapa mondială a Campionatului de Robotică FIRST Tech Challenge

Cinci echipe de elevi vor reprezenta România la etapa mondială a Campionatului de Robotică FIRST Tech Challenge, care va avea loc în Houston, SUA, în perioada 16-19 aprilie. Elevii români vor concura cu alte 250 de echipe din alte ţări din întreaga lume, potrivit unui comunicat publicat luni de BRD, citat de Agerpres.

Etapa naţională a celei de-a 9-a ediţii a Campionatului de Robotică FIRST Tech Challenge România, organizată la Piteşti, a reunit cele mai bune 60 de echipe de elevi pasionaţi de robotică.

Echipele de liceeni care vor reprezenta România sunt: Inspire Award Winner & Winning Alliance Captain – Alphatronic – Transylvania College | The Cambridge International School in Cluj, Cluj-Napoca; Inspire Award (loc II) – CSH – Colegiul Naţional Pedagogic „Carmen Sylva”, Timişoara; Inspire Award (loc III) – Heart of Robots – Colegiul Naţional „B.P. Haşdeu”, Buzău; Winning Alliance Partner – TehnoZ – Colegiul Naţional „Zinca Golescu”, Piteşti; Finalist Alliance Captain – Eastern Foxes – Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, Ploieşti.

Tema competiţiei din acest an, „Into the deep”, a provocat echipele să exploreze adâncurile oceanelor prin tehnologie şi inovaţie. Elevii au proiectat şi programat roboţi capabili să navigheze şi să îndeplinească sarcini specifice într-un mediu subacvatic simulat, dezvoltându-şi abilităţi STEAM, spiritul de echipă şi creativitatea. Competiţia a pus accent pe inovaţie, colaborare şi impactul tehnologiei asupra unui viitor sustenabil, pregătind echipele pentru scena mondială a roboticii.

„BRD susţine de 9 ani această competiţie nu doar cu resurse financiare, ci şi cu multă implicare, idei şi entuziasm, convinşi că investiţia în educaţia STEM este esenţială pentru dezvoltarea unei societăţi competitive şi sustenabile. Performanţele extraordinare ale tinerilor din BRD FIRST Tech Challenge demonstrează nu doar talentul şi dedicarea noii generaţii, ci şi potenţialul României de a concura la cel mai înalt nivel internaţional. Prin creativitate, inovare şi muncă în echipă, aceşti elevi ne arată că viitorul tehnologic al ţării este în mâini sigure. Le suntem alături acestor tineri excepţionali şi îi felicităm pentru performanţele lor remarcabile”, a declarat Flavia Popa, secretar general al BRD Groupe Societe Generale, citată în comunicat.

„Facem robotică în liceele din România de 9 ani, cu performanţe peste aşteptări. Naţie prin Educaţie este o organizaţie care face o infuzie de capital privat în învăţământul de stat. Beneficiari sunt copiii, nu doar ‘robotiştii’, dar şi cei care vor să facă marketing, business, medicină, arhitectură pentru că este o competiţie pe echipe. Fiecare echipă este practic un start-up, are departamente, are stand propriu la Regionale şi Naţională, are fani şi comunitate în jurul ei, robotul fiind doar produsul acestor start-up-uri. Concursul FTC de robotică este cel mai complex şi inteligent produs educaţional pentru liceele din România, după părerea mea”, a afirmat Dana Războiu, preşedintele Asociaţiei Naţie Prin Educaţie.

Reuşitele elevilor români în domeniul roboticii sunt din ce în ce mai vizibile la nivel mondial. În 2024, în cadrul Campionatului Mondial FIRST Tech Challenge din SUA, pentru prima dată, două echipe româneşti au ajuns în finală şi s-au confruntat pentru titlul suprem. Echipa AICitizens de la Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” din Focşani a câştigat titlul de Campioană Mondială, alături de parteneri din California şi Africa de Sud. În acelaşi timp, echipa Ro2D2 de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Ploieşti şi-a ales parteneri din Australia şi Canada şi a obţinut titlul de Vicecampioană Mondială.

Această performanţă evidenţiază progresul impresionant al echipelor româneşti, care, din 2022 până în prezent, au reuşit să se claseze constant printre cele mai bune echipe din lume. În 2022, echipa Delta Force din Arad a fost prima din afara Americii de Nord care a câştigat Campionatul Mondial, stabilind un precedent remarcabil pentru România.

FIRST Tech Challenge România este cea mai mare competiţie de robotică dedicată elevilor din România, organizată de Asociaţia Naţie Prin Educaţie, în parteneriat cu BRD – Groupe Societe Generale, şi afiliată organizaţiei internaţionale FIRST.

Naţie Prin Educaţie este o asociaţie non-profit fondată de Dana Războiu, care promovează şi susţine educaţia STEAM pentru elevii de liceu şi mentorii lor.

BRD susţine pregătirea viitoarelor generaţii de specialişti şi antreprenori în tehnologie. Proiectele pe care BRD le are în vedere merg în direcţia educaţiei în disciplinele STEAM: FIRST Tech Challenge Romania, laboratoarele de robotică din cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti, programul Innovation Labs, partneriatul cu The Institute for Logic and Data Science, programul Innovators for Children, Conferinţa How To Web, reţeaua educaţională BRD HUBs în universităţi din toată ţara, programul de mentorat pentru studenţi Mindcraft Academy, platforma de jurnalism Mindcraft Stories.