Egiptul a redeschis mormântul lui Amenhotep al III-lea, după două decenii de restaurări

Egiptul a redeschis pentru public, sâmbătă, mormântul faraonului Amenhotep al III-lea, după peste 20 de ani de lucrări de restaurare. Monumentul, considerat unul dintre cele mai impresionante din Valea Regilor, se află în apropierea orașului Luxor, în sudul țării. Evenimentul are loc în contextul pregătirilor pentru inaugurarea oficială a Marelui Muzeu Egiptean din Cairo, programată pentru 1 noiembrie, anunță Phys.org.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Amenhotep al III-lea, care a condus Egiptul antic între anii 1390 și 1350 î.Hr., a fost unul dintre cei mai puternici faraoni ai Dinastiei a XVIII-a. Mormântul său, situat pe versantul vestic al Văii Regilor, a fost descoperit în 1799, însă a fost jefuit de-a lungul secolelor, pierzându-se inclusiv sarcofagul și o parte din comorile funerare.

„Este un mormânt fascinant”, a declarat Mohamed Ismail, secretarul general al Consiliului Suprem al Antichităților, pentru Associated Press. El a explicat că lucrările de restaurare, desfășurate în trei etape sub conducerea unei echipe japoneze, au inclus refacerea picturilor murale care îl înfățișează pe faraon și pe soția sa, regina Tiye.

Un coridor spre lumea de apoi

Construit sub nivelul văii, mormântul se deschide cu un coridor lung de 36 de metri și adânc de 14 metri, care coboară spre camerele funerare. În interior se află o sală principală de înmormântare destinată regelui, precum și două camere mai mici pentru reginele Tiye și Sitamun.

Spre deosebire de alte morminte regale, cel al lui Amenhotep al III-lea nu este complet decorat. Scenele de pe pereți îl arată pe faraon în compania zeilor egipteni, iar camera principală conține pasaje din Cartea Morților, colecția de incantații menită să ghideze sufletul decedatului prin lumea subterană.

Mumia, mutată și expusă la muzeu

Potrivit Muzeului Național al Civilizației Egiptene, mumia lui Amenhotep al III-lea a fost mutată în antichitate de preoți în mormântul bunicului său, Amenhotep al II-lea, tot din Valea Regilor. Rămășițele, grav deteriorate, pot fi admirate astăzi în cadrul expoziției de la muzeu, alături de alte 16 mumii ale unor regi și regine ai Egiptului antic.

Amenhotep al III-lea, cunoscut și sub numele de Amenhotep cel Mare, a urcat pe tron la o vârstă fragedă și a domnit aproape patru decenii, perioadă în care Egiptul a cunoscut o epocă de prosperitate și stabilitate.

Un nou impuls pentru turism

Redeschiderea mormântului are loc cu mai puțin de o lună înainte de inaugurarea Marelui Muzeu Egiptean, aflat în apropierea Piramidelor din Giza. Ambele evenimente fac parte din strategia autorităților egiptene de a atrage mai mulți turiști străini și de a revitaliza un sector care reprezintă o sursă majoră de valută pentru țară.

Turismul egiptean, bazat în mare parte pe moștenirea faraonică, a traversat o perioadă dificilă în ultimul deceniu, marcată de instabilitate politică și scăderea numărului de vizitatori. Prin redeschiderea mormântului lui Amenhotep al III-lea și lansarea noului muzeu, Egiptul speră să recâștige interesul lumii pentru una dintre cele mai vechi și fascinante civilizații de pe planetă.