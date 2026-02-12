BREAKING Americanii de la NuScale primesc undă verde pentru construcția primei centrale nucleare cu mini-reactoare modulare din România

Acționarii Nuclearelectrica au aprobat, joi, în cadrul Adunării Generale Extraordinare, adoptarea Deciziei Finale de Investiție (FID) pentru proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) cu tehnologie NuScale, ce urmează să fie dezvoltate la Doicești.

Decizia a fost luată în baza Studiului de Fezabilitate al proiectului, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București și citat de Agerpres.

Condiții pentru implementarea proiectului

În cadrul aceleiași ședințe, acționarii au aprobat și condițiile esențiale care stau la baza fezabilității investiției. Reprezentanții companiei au precizat că neîndeplinirea oricăreia dintre aceste condiții ar putea duce la imposibilitatea continuării proiectului.

Totodată, a fost aprobată derularea activităților aferente fazei Pre-EPC (Engineering, Procurement and Construction), considerată etapa a treia în dezvoltarea proiectului.

Etapele parcurse până la FID

Proiectul SMR de la Doicești a fost dezvoltat conform etapelor stabilite anterior și aprobărilor corporative necesare. Printre acestea se numără realizarea analizelor tehnice de amplasament, precum și etapele FEED 1 și FEED 2 (Front End Engineering Design), care au vizat definirea soluțiilor tehnice și estimarea costurilor.

Finalizarea acestor studii, alături de cele două misiuni de evaluare a amplasamentului desfășurate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (IAEA), au stat la baza adoptării Deciziei Finale de Investiție, potrivit unei informări publicate anterior de companie.

Capacitate de 462 MW, în șase module

Proiectul prevede instalarea a șase module NuScale, fiecare cu o capacitate de 77 MW, ceea ce ar duce la o capacitate totală instalată de 462 MW.

Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, a declarat anterior că tehnologiile SMR sunt considerate la nivel internațional o soluție pentru asigurarea flexibilității sistemelor energetice și pentru completarea surselor regenerabile. Acesta a arătat că proiectul ar putea contribui la valorificarea unor foste amplasamente industriale, la dezvoltarea lanțurilor locale de aprovizionare și la formarea unei noi generații de specialiști în domeniul nuclear.

Dialog cu partenerii și autoritățile

În perioada următoare, compania intenționează să intensifice discuțiile cu partenerii comerciali pentru consolidarea cooperării pe termen lung. De asemenea, Nuclearelectrica a precizat că dialogul cu autoritățile române rămâne esențial pentru stabilirea cadrului de sprijin necesar implementării proiectului.

Proiectul SMR de la Doicești este unul dintre cele mai avansate demersuri din Europa privind implementarea reactoarelor modulare mici, tehnologie aflată în fază de dezvoltare și adoptare la nivel internațional.