Americanii de la NuScale, care vor să vândă României mini-reactoare nucleare, mai fac o încercare de a-şi implementa comercial tehnologia la ei acasă

Compania americană NuScale, controlată de conglomeratul industrial texan Fluor, dezvoltatorul şi proprietarul tehnologiei reactoarelor modulare mici (SMR) cu care România ar putea construi o centrală nucleară de 462 MW la Doiceşti, se află în faţa unei noi tentative de a-şi implementa comercial tehnologia ″pe teren propriu″, după eşecul consemnat în 2023, când un proiect similar cu cel românesc, din statul american Idaho, a fost anulat, din cauza creşterii cu 75% a costurilor estimate, de la 5,3 la 9,3 miliarde dolari, relatează Profit.ro, citat de News.ro.

NuScale are de mai mult timp un parteneriat de comercializare cu firma americană de construire şi operare de active energetice ENTRA1, care caută clienţi cărora să le vândă energie produsă de viitoare centrale cu SMR-uri NuScale, în principal în sectorul centrelor de date pentru inteligenţa artificială (AI).

ENTRA1 tocmai a semnat un memorandum de înţelegere cu Tennessee Valley Authority (TVA), gigantul energetic de stat al SUA creat în 1933 ca parte a pachetului legislativ de reforme economico-sociale intitulat New Deal, iniţiat de liderul de atunci de la Casa Albă, Franklin Delano Roosevelt. Documentul prevede că ENTRA1 va dezvolta, construi şi opera un număr de 6 centrale nucleare compuse din SMR-uri NuScale, cu putere instalată însumată de până la 6.000 MW, şi le va vinde celor de la TVA energia produsă, în avans, în baza unor contracte ce urmează să fie semnate. Unităţile de producţie avute în vedere, ce vor fi amplasate în cele 7 state SUA în care activează TVA, vor putea alimenta 4,5 milioane de locuinţe sau 60 de centre de date.

În ″avanpremiera″ acordului cu Tennessee Valley Authority, ENTRA1 a încheiat o înţelegere cu NuScale care prevede că dezvoltatorul tehnologiei SMR dorite şi la Doiceşti va contribui cu sume între 35 şi 55 milioane dolari la costurile investiţionale de instalare şi punere în funcţiune ale fiecărui reactor NuScale ce va fi inclus în centralele nucleare dezvoltate de ENTRA1: 15% la semnarea unui acord neangajant pentru o astfel de centrală, 35% la semnarea unui contract angajant de vânzare de energie în avans (Power Purchase Agreement – PPA) şi 50% la fabricarea efectivă a reactoarelor.

După cum a relatat Profit.ro, decizia finală de investiţie a României în proiectul SMR de la Doiceşti ar putea fi amânată până în 2027. NuScale a primit în luna mai 2025 aprobare de design de la instituţia de reglementare a sectorului nuclear din SUA, Nuclear Regulatory Commission (NRC), pentru modelul de mini-reactoare pe care vrea să le vândă şi României. Aprobarea a venit cu peste 2 luni mai devreme decât se aşteptau cei de la NuScale, ca urmare a accelerării procedurilor de autorizare la nivelul NRC prin ordin executiv al preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, ordin salutat public de NuScale.

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) pregăteşte posibilitatea legală ca SMR-urile NuScale să fie exceptate, în anumite condiţii, de la normele naţionale de autorizare a instalaţiilor nucleare (NSN-22). CNCAN a aprobat în 2023 un prim document de autorizare în legătură cu proiectul de la Doiceşti.

La începutul verii 2025, compania românească mixtă dedicată proiectului, RoPower Nuclear SA, se pregătea să solicite CNCAN licenţierea amplasamentului de la Doiceşti.