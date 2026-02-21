O companie chineză din sectorul energetic a anunțat testarea cu succes a unei turbine eoliene experimentale zburătoare, asemănătoare unui dirijabil, cu o capacitate totală instalată de 3 MW, capabilă să producă electricitate direct deasupra orașelor sau a comunităților izolate din interiorul țării, relatează Live Science, citat de Agerpres.

Sistemul, denumit S2000 și dezvoltat de Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology, face parte din categoria sistemelor aeriene de energie eoliană (AWES). Dispozitivul constă într-un dirijabil de mari dimensiuni, umplut cu heliu, care integrează 12 turbine eoliene.

S2000 a fost ridicat la 2.000 de metri deasupra provinciei Sichuan

Aeronava este ridicată la altitudini de ordinul miilor de metri pentru a exploata curenții de aer mai constanți și mai puternici de la înălțime. Mișcarea turbinelor generează energie electrică, care este apoi transmisă la sol printr-un cablu de ancorare și poate fi introdusă în rețeaua electrică.

În cadrul testului, S2000 a fost ridicat la 2.000 de metri deasupra provinciei Sichuan, unde a produs 385 kWh de electricitate — suficient, potrivit datelor Administrației americane pentru Informații Energetice, pentru a alimenta o gospodărie medie din SUA timp de aproximativ 13 zile. Conform Global Times, aparatul are o lungime de 60 de metri și o înălțime și lățime de câte 40 de metri.

Potrivit dezvoltatorilor, tehnologia ar putea avea mai multe aplicații. Una dintre ele vizează alimentarea zonelor izolate, precum avanposturile de frontieră, unde ar putea asigura o sursă relativ stabilă de energie. O altă utilizare ar fi completarea parcurilor eoliene clasice de la sol, printr-o abordare tridimensională a producției de energie.

O soluție pentru statele care dispun de spațiu limitat pentru turbine terestre

La scară largă, conceptul ar putea reprezenta o soluție pentru statele care dispun de spațiu limitat pentru turbine terestre sau care nu au acces la zone maritime puțin adânci potrivite pentru parcuri eoliene offshore. Totuși, sistemul necesită teste suplimentare, în special în ceea ce privește fiabilitatea cablului de ancorare și integrarea sigură în rețea.

Există și provocări legate de siguranță. Un cablu de 2.000 de metri poate reprezenta un obstacol pentru aviație, iar în unele țări sunt necesare autorizații speciale pentru operarea baloanelor captive la altitudini mult mai mici. În plus, viabilitatea comercială a sistemului va depinde de costurile și complexitatea mentenanței, întrucât fiecare intervenție tehnică ar presupune readucerea turbinei la sol.

Potențialul energetic al vântului poate crește de până la șase ori

Avantajul major al turbinelor zburătoare constă în exploatarea vânturilor de la altitudini mai mari, unde densitatea energiei eoliene este superioară. Estimările arată că, între 100 și 2.500 de metri altitudine, potențialul energetic al vântului poate crește de până la șase ori, cu viteze medii care pot atinge 15 m/s la 2.500 de metri.

Aceste date subliniază potențialul tehnologiei de a crește eficiența producției de energie regenerabilă prin valorificarea curenților de aer de la mare înălțime, deschizând o nouă direcție în dezvoltarea sistemelor eoliene.