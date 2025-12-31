Guvernul Republicii Moldova a aprobat primul său proiect de testare Vehicle-to-Grid / Proiectul se află în cadrul Sandbox-ului energetic de peste Prut

Guvernul Republicii Moldova a aprobat condițiile pentru desfășurarea primului proiect de testare în domeniul energiei. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Energiei al Republicii Moldova, proiectul se axează pe caracteristicile Vehicle-to-Grid (V2G) ale mașinilor electrice, oferind țării un nivel ridicat de securitate energetică.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Problemele Republicii Moldova cu energia electrică

Este cunoscut faptul că Republica Moldova are probleme cu securitatea energetică a țării. Pe prima pagină a Ministerului Energiei al Republicii Moldova apare un mesaj care îndeamnă cetățenii de peste Prut ca fiecare să își reducă consumul de energie în intervalul orelor de vârf (07:00-10:00 și 18:00-23:00).

„Prin efortul fiecărui consumator de a reduce consumul de electricitate, în special, în intervalul orelor de vârf 07:00-10:00 și 18:00-23:00, vom contribui la creșterea gradului de securitate energetică a țării și vom reduce costurile de procurare a energiei electrice”, se arată în mesajul Ministerului Energiei al Republicii Moldova.

Acesta poate fi considerat unul dintre motivele pentru care Republica Moldova implementează acest program pilot, primul de acest fel „la nivel regional”. Ministerul susține că acest program poziționează țara ca „pionier în testarea soluțiilor inovatoare care conectează mobilitatea electrică cu piața de energie și funcționarea sistemului electroenergetic”.

Ce reprezintă tehnologia Vehicle-to-Grid (V2G)

Tehnologia V2G transformă vehiculul electric dintr-un consumator într-un prosumator. Acesta poate trimite energie electrică în rețeaua electrică, pot răspunde semnalelor de sistem și pot contribui la echilibrarea consumului și producției de energie electrică.

„Vehiculul electric devine o resursă flexibilă, conectată digital, capabilă să sprijine funcționarea rețelei și integrarea energiei regenerabile. Acumulatorul nu mai este doar un element de consum, ci o resursă distribuită de stocare a energiei”, a declarat secretara de stat la Ministerul Energiei, Cristina Pereteatcu.

Proiectul are un caracter exclusiv de testare și învățare. Accentul este pus pe evaluarea tehnică, digitală și de reglementare a soluțiilor V2G, fără introducerea imediată a unor mecanisme comerciale. Prin această abordare, Ministerul Energiei urmărește să acumuleze date reale și experiență practică, necesare pentru eventuale ajustări viitoare ale cadrului normativ.