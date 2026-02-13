Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, la Timişoara, că primele domenii din sistemul medical care beneficiază de inteligenţa artificială (IA) sunt imagistica şi laboratoarele, fiind avantajaţi şi producătorii de echipamente medicale, potrivit Agerpres.

„Ne referim, în special, la echipamente medicale certificate care includ module de inteligenţă artificială. Exemplele sunt deja folosite pe scară largă în întreaga lume. Vorbim despre sisteme care asistă medicii radiologi la interpretarea imaginilor de radiologie sau computer tomograf, precum şi în laboratoare, în histochimie sau anatomopatologie, lista putând continua. În prezent nu există reglementări clare la nivel european privind utilizarea IA în sănătate, însă există numeroase echipamente medicale şi soluţii digitale certificate care folosesc astfel de sisteme”, a explicat Rogobete.

„Beneficiile inteligenţei artificiale în medicină sunt evidente”

Declaraţia a fost făcută cu ocazia unei dezbateri dedicate reformei sistemului de sănătate în contextul impactului IA, organizată la Centrul Regional de Afaceri Timişoara.

Ministrul a subliniat că beneficiile inteligenţei artificiale în medicină sunt evidente, în special în ceea ce priveşte rapiditatea şi acurateţea interpretărilor. „Aceste sisteme pot detecta modificări anatomopatologice care, altfel, ar fi greu vizibile cu ochiul liber. În majoritatea spitalelor clinice şi universitare, astfel de tehnologii sunt deja utilizate pentru a sprijini radiologia şi imagistica medicală”, a adăugat Rogobete.

Totodată, el a menţionat că spitalele pot achiziţiona liber astfel de echipamente, fără ca Ministerul Sănătăţii să deruleze licitaţii centralizate în acest moment.

Evenimentul de la Timişoara a fost organizat de Asociaţia Femeilor Antreprenor din România (AFAR), în parteneriat cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, şi a reunit specialişti din sănătate şi reprezentanţi ai Asociaţiei Pacienţilor, care au discutat despre modul în care IA poate spori eficienţa, calitatea serviciilor medicale şi orientarea acestora către nevoile pacientului.