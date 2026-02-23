În timp ce Elon Musk continuă să prezinte Neuralink drept un pionier al interfețelor creier–computer (BCI), în China industria a depășit etapa exclusiv experimentală și intră într-o fază de dezvoltare accelerată. Accentul nu mai este pus doar pe cercetare, ci pe comercializare și integrare în sistemul medical.

Phoenix Peng, cofondator al NeuroXess și fondator & CEO al Gestala, susține că această evoluție este susținută de decizii concrete. Provincii precum Sichuan, Hubei și Zhejiang au stabilit deja prețuri pentru servicii medicale bazate pe BCI, pas esențial pentru includerea lor în sistemul național de asigurări de sănătate.

Pe termen mediu, utilizarea tehnologiei va rămâne concentrată în domeniul medical. „În următorii trei până la cinci ani, piața va atinge dimensiuni de miliarde de dolari pe măsură ce acoperirea prin asigurări se extinde”, a declarat Peng pentru TechCrunch.

În august 2025, ministerul chinez al industriei și alte șase agenții au lansat o strategie națională pentru dezvoltarea BCI. Documentul stabilește repere tehnologice majore până în 2027, standarde industriale comune și un lanț complet de aprovizionare până în 2030, cu obiectivul de a construi companii competitive la nivel global.

La expoziția Shenzhen BCI & Human-Computer Interaction 2025 a fost anunțat și un fond dedicat științelor creierului, în valoare de 11,6 miliarde yuani (165 milioane dolari), destinat susținerii companiilor din domeniu, de la cercetare până la comercializare.

Patru factori ai avansului rapid

Peng identifică patru elemente care explică ritmul de dezvoltare.

Primul este sprijinul politic coordonat, care aliniază standardele tehnice cu mecanismele de rambursare medicală. Al doilea ține de infrastructura clinică extinsă: un număr mare de pacienți și costuri de cercetare mai reduse, ceea ce accelerează studiile clinice.

Sistemul național de asigurări de sănătate permite comercializarea rapidă după aprobarea statului. În Statele Unite, chiar și după avizul acordat de Food and Drug Administration, fiecare asigurător privat trebuie să aprobe separat rambursarea.

Cercetătorii chinezi au finalizat primul studiu național cu un BCI complet implantat și wireless — al doilea la nivel global. Un pacient paralizat a putut controla dispozitive fără hardware extern. Primul astfel de studiu a fost realizat de Neuralink.

„În BCI-urile electrice tradiționale, companiile chineze au făcut progrese clinice în decodarea mișcării și a limbajului, reconstrucția măduvei spinării și reabilitarea post-AVC, cu peste 50 de studii clinice pentru implanturi flexibile finalizate până la jumătatea lui 2025”, a declarat Peng. Următoarea etapă vizează decodarea și codarea neuronală la nivel extins, inclusiv prin tehnologii bazate pe ultrasunete.

Al treilea factor este capacitatea industrială matură a Chinei, de la semiconductori și inteligență artificială până la echipamente medicale, care permite dezvoltare și prototipare rapidă. În fine, investițiile strategice — atât din fonduri de stat, cât și private — au crescut sub impulsul inițiativelor naționale.

Investiții și competiție internațională

În februarie 2025, StairMed Technology a atras 48 milioane dolari (350 milioane yuani) într-o rundă de finanțare tip Series B. BrainCo a obținut 287 milioane dolari (2 miliarde yuani) și a depus documentația pentru listare la Hong Kong.

Gestala, lansată în ianuarie, negociază închiderea unei runde de tip angel. Potrivit lui Peng, studiile clinice timpurii arată că o singură sesiune a redus scorul durerii cu 50%, efectele menținându-se una până la două săptămâni. Prima generație de produse este programată pentru lansare în trimestrul al treilea.

Startup-urile chineze își consolidează poziția pentru a concura companii americane precum Synchron și Paradromics.

Piața BCI din China ar fi trebuit să depășească 530 milioane dolari (3,8 miliarde yuani) în 2025, față de 3,2 miliarde yuani în 2024. Proiecțiile indică un nivel de peste 120 miliarde yuani până în 2040.

Două direcții tehnologice

Există două categorii principale de BCI. Prima include sistemele invazive, care presupun implantarea de electrozi în creier pentru obținerea unor semnale neuronale precise, dar implică riscuri chirurgicale. A doua categorie este reprezentată de soluțiile non-invazive, bazate în principal pe electroencefalografie (EEG), care oferă un grad mai ridicat de siguranță și o acceptare mai largă.

Domeniul se extinde și către tehnologii emergente, precum ultrasunete, magnetoencefalografie, stimulare magnetică transcraniană sau sisteme hibride.

Reglementări și etică

În următorii cinci ani, reglementările chineze ar putea fi aliniate mai strâns la standardele internaționale, cu accent pe aprobarea dispozitivelor și protecția datelor. Se anticipează reguli mai stricte pentru dispozitivele invazive și pentru gestionarea datelor generate de BCI, dar proceduri simplificate pentru tehnologiile non-invazive.

Pe termen lung, Peng vede extinderea aplicațiilor dincolo de tratamentul medical. „Am susținut mereu că neuroștiința și AI sunt două fețe ale aceleiași monede… BCI va fi puntea supremă între inteligența bazată pe carbon și cea bazată pe siliciu”, afirmă el, sugerând că actuala etapă medicală ar putea fi doar începutul unei piețe mult mai ample.