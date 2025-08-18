Lentila de contact OLED wireless care promite să revoluționeze modul de testare a vederii

Cercetătorii din Coreea de Sud au dezvoltat prima lentilă de contact wireless din lume, echipată cu un OLED ultrafin, capabilă să diagnosticheze afecțiuni ale retinei prin electroretinografie (ERG). Tehnologia, creată de Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST), înlocuiește metoda tradițională, complexă și obositoare, cu o procedură rapidă și comodă pentru pacienți, conform InterestingEngineering.

Electroretinografia este un test esențial în oftalmologie, folosit pentru a măsura răspunsul electric al celulelor fotosensibile din ochi. Acesta ajută atât la diagnosticarea unor boli ereditare ale retinei, cât și la evaluarea unei posibile degradări a funcției vizuale.

În prezent, metoda convențională presupune utilizarea unui dispozitiv voluminos, numit Ganzfeld, într-un mediu controlat, cu lumină redusă, ceea ce obligă pacienții să stea nemișcați și cu ochii deschiși pe o perioadă lungă de timp. Procesul poate fi dificil și obositor, mai ales pentru copii.

Noua lentilă dezvoltată de echipa KAIST elimină aceste dificultăți. „Această tehnologie permite efectuarea ERG doar prin purtarea lentilei, eliminând necesitatea unor surse de lumină mari și specializate și simplificând radical mediul complex al diagnosticării oftalmologice convenționale”, au transmis cercetătorii în comunicatul oficial.

Dispozitivul se remarcă prin dimensiunile sale extrem de reduse. OLED-ul integrat are o grosime de numai 12,5 micrometri, de șase până la opt ori mai subțire decât un fir de păr uman. Lentila este complet autonomă datorită unei antene pentru alimentare wireless și a unui cip de control. Transferul de energie se face la frecvența de rezonanță de 433 MHz, optimă pentru o comunicare stabilă.

Pentru testarea practică a fost dezvoltat și un controller wireless, integrat într-o mască de somn care poate fi conectată la un smartphone. Această integrare demonstrează nu doar funcționalitatea dispozitivului, ci și potențialul său pentru utilizarea în afara clinicilor, în condiții mult mai accesibile pentru pacienți.

Spre deosebire de lentilele inteligente existente, care folosesc LED-uri anorganice cu punct unic de emisie, noile OLED-uri difuzează lumina pe întreaga suprafață. Acest lucru previne supraîncălzirea și permite obținerea unor semnale ERG clare și stabile chiar și la o intensitate luminoasă redusă, de doar 126 nits – mult mai mică decât nivelul unui ecran de smartphone. Testele au arătat că temperatura suprafeței oculare nu a depășit 27°C, eliminând riscul de afectare a corneei. De asemenea, performanța luminoasă s-a menținut și în condiții de umiditate, ceea ce confirmă fiabilitatea pentru utilizarea clinică.

Profesorul Seunghyup Yoo, coordonator al echipei de cercetare, a subliniat caracterul inovator al acestei realizări: „Integrarea flexibilității și a caracteristicilor difuze ale OLED-urilor ultrafine într-o lentilă de contact este o premieră mondială”. Acesta a adăugat: „Această cercetare poate contribui la extinderea tehnologiei lentilelor de contact inteligente către platforme de diagnostic optic și fototerapie direct pe ochi, sprijinind dezvoltarea tehnologiilor de sănătate digitală”.

Astfel, noua lentilă OLED wireless reprezintă nu doar un pas înainte în domeniul oftalmologiei, ci și o deschidere către noi aplicații în sănătatea digitală, oferind pacienților o metodă rapidă, sigură și confortabilă de testare a retinei.