dark
Ultima modă printre miliardarii tech naște controverse uriașe / Testarea genetică a embrionilor pentru a crește șansele de a avea copii cu un IQ ridicat

George Radu
16 august 2025
Conceptul de smart babies
Smart babies. Credit foto: Annebel Van den Heuvel / Panthermedia / Profimedia
În inima Silicon Valley, lideri ai industriei tehnologice investesc sume impresionante pentru a-și maximiza șansele de a avea copii cu un coeficient de inteligență ridicat. Potrivit Wall Street Journal, noua tendință implică testarea genetică a embrionilor, cu prețuri ce pot ajunge până la 50.000 de dolari pentru evaluarea IQ-ului înainte de fertilizarea in vitro.

Costurile variază între 6.000 și 50.000 de dolari

Serviciile sunt oferite de start-up-uri precum Nucleus Genomics și Herasight, care analizează ADN-ul embrionilor pentru a estima predispoziția genetică spre inteligență, alături de alte trăsături sau riscuri medicale. În zona golfului San Francisco, costurile variază între 6.000 și 50.000 de dolari, în funcție de companie și complexitatea testării.

Jennifer Donnelly, o „pețitoare” care percepe până la jumătate de milion de dolari pentru a aduce împreună parteneri inteligenți, susține că a observat o creștere puternică a cererii în rândul magnaților din tehnologie. Scopul declarat, formarea de cupluri care să aibă „descendenți cu potențial intelectual ridicat”.

Chiar și Elon Musk a declarat că este interesat de conceptul de „smart babies”

Potrivit National Institutes of Health, screeningul embrionar poligenic (PES) — disponibil comercial — permite analiza predispoziției embrionilor pentru afecțiuni complexe, trăsături fizice și psihologice, riscuri medicale și coeficient de inteligență.

Fenomenul stârnește însă controverse. Criticii avertizează asupra implicațiilor etice, acuzând că astfel de practici vor adânci inegalitățile sociale, fiind accesibile exclusiv celor extrem de bogați.

