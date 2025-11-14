Un nou instrument bazat pe AI ar putea reduce cu 60% eforturile depuse pentru transplantul de organe

Medicii au dezvoltat un instrument bazat pe inteligență artificială (IA) care ar putea reduce cu 60% eforturile inutile depuse pentru transplantul de organe, scrie Mediafax.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Mii de pacienți din întreaga lume așteaptă un donator care le-ar putea salva viața, iar numărul candidaților aflați pe listele de așteptare este mai mare decât numărul organelor disponibile.

Recent, în cazurile în care oamenii au nevoie de un transplant de ficat, accesul a fost extins prin utilizarea donatorilor care mor în urma unui stop cardiac.

Cu toate acestea, în aproximativ jumătate din aceste cazuri de donare după moartea circulatorie (DCD), transplantul ajunge să fie anulat, potrivit The Guardian.

Acest lucru se datorează faptului că timpul dintre oprirea aparatelor de susținere a vieții și deces nu trebuie să depășească 45 de minute. Dacă donatorul nu moare în intervalul de timp necesar pentru a păstra calitatea organului, chirurgii resping adesea ficatul din cauza riscului crescut de complicații pentru recipient.

Acum, medicii, oamenii de știință și cercetătorii de la Universitatea Stanford au dezvoltat un model de învățare automată care prezice dacă un donator este susceptibil să moară în intervalul de timp în care organele sale sunt viabile pentru transplant.

Instrumentul de inteligență artificială a depășit performanțele judecății chirurgilor de top și a redus cu 60% rata achizițiilor inutile – care apar atunci când pregătirile pentru transplant au început, dar donatorul moare prea târziu.

„Prin identificarea momentului în care un organ este probabil să fie util înainte de începerea pregătirilor pentru operație, acest model ar putea eficientiza procesul de transplant”, a declarat dr. Kazunari Sasaki, profesor clinic de transplant abdominal și autor principal al studiului.

„De asemenea, are potențialul de a permite unui număr mai mare de candidați care au nevoie de un transplant de organ să beneficieze de unul”.

Acest progres ar putea reduce numărul de cazuri în care personalul medical pregătește organele pentru recuperare, doar pentru a constata că acestea nu sunt adecvate pentru recuperare și transplant, ceea ce pune o presiune financiară și operațională asupra centrelor de transplant.

Spitalele se bazează în principal pe judecata chirurgilor pentru a estima acest interval de timp critic, care poate varia foarte mult și poate duce la costuri inutile și risipă de resurse.

Noul instrument de IA a fost antrenat pe date provenite de la peste 2.000 de donatori din mai multe centre de transplant din SUA. Acesta utilizează date neurologice, respiratorii și circulatorii pentru a prezice evoluția către deces a unui potențial donator cu o precizie mai mare decât modelele anterioare și experții umani.

Modelul a fost testat retrospectiv și prospectiv, obținând o reducere de 60% a procurărilor inutile în comparație cu predicțiile chirurgilor. Important este că acesta își menține precizia chiar și atunci când lipsesc unele informații despre donatori, au spus cercetătorii.

Un instrument fiabil, bazat pe date, ar putea ajuta personalul medical să ia decizii mai bune, optimizând utilizarea organelor și reducând eforturile și costurile inutile.

Abordarea ar putea reprezenta un pas important în domeniul transplanturilor, a afirmat echipa de cercetare, subliniind „potențialul tehnicilor avansate de IA de a optimiza utilizarea organelor de la donatori DCD”.

În continuare, ei intenționează să modifice instrumentul de IA pentru a-l testa în cazul transplanturilor de inimă și plămâni.