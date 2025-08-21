Un sistem de ultimă generaţie care tratează ameţelile şi răul de mişcare, instalat la Spitalul de Recuperare din Iași / Folosește realitate virtuală și platforme mobile

Spitalul Clinic de Recuperare Iași a achiziționat un sistem de posturografie și recuperare vestibulară în valoare de 670.000 lei, cu bani de la bugetul local.

Echipamentul, unic la nivel național, este destinat diagnosticării și tratamentului amețelilor și tulburărilor de echilibru. Acesta integrează tehnologii avansate de realitate virtuală și platforme mobile cu multiple grade de mișcare, oferind pacienților acces la cele mai eficiente și inovatoare protocoale de recuperare vestibulară disponibile în prezent, transmite Agerpres.

„Investiția marchează o premieră în medicina românească. Sistemul achiziționat permite diagnosticarea complexă a tulburărilor vestibulare, imersia pacientului într-un mediu virtual dinamic ce reproduce condițiile care declanșează amețeala, protocoale personalizate de recuperare prin exerciții specifice și repetitive, precum și tratamentul rapid și eficient al răului de mișcare, cu rezultate notabile chiar după câteva ședințe”, a declarat, pentru Agerpres, managerul Spitalului de Recuperare Iași, Carmen Cumpăt.

Investiție în tehnologie de vârf

Această tehnologie de vârf contribuie semnificativ la creșterea independenței funcționale a pacienților și la ameliorarea sau chiar dispariția simptomelor de amețeală în cazul celor cu afecțiuni severe.

„Această investiție reflectă angajamentul nostru de a rămâne în avangarda asistenței medicale din România și de a le oferi pacienților cele mai moderne soluții de tratament disponibile la nivel internațional. Acțiunea se înscrie în strategia de modernizare continuă a infrastructurii medicale, susținută de Spitalul Clinic de Recuperare Iași în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, pentru a garanta accesul comunității la servicii medicale de excelență”, a declarat Carmen Cumpăt.

Conform acesteia, tulburările de echilibru și amețelile reprezintă unele dintre cele mai frecvente motive pentru care pacienții se adresează medicului de familie, specialiștilor ORL sau neurologilor, ajungând adesea și în serviciile de urgență.

„Cu toate acestea, centrele specializate de diagnostic și recuperare vestibulară sunt puține și nu răspund în totalitate nevoilor populației, în special ale pacienților vârstnici sau ale celor cu afecțiuni degenerative. Compartimentul de Audiologie și Vestibulogie al Spitalului Clinic de Recuperare Iași este de peste 15 ani un reper național în acest domeniu, oferind servicii medicale de înaltă calitate atât adulților, cât și copiilor. Prin sprijinul constant al Primăriei Iași, acest compartiment a beneficiat de dotări de ultimă generație, care atrag anual pacienți din întreaga regiune a Moldovei”, a explicat Carmen Cumpăt.