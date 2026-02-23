Imaginați-vă un spray care nazal v-ar putea face imuni nu doar la virusurile care provoacă COVID-19 și gripa, ci la toate bolile respiratorii. Este exact ceea ce a reușit nou tip de vaccin experimental, descris într-un studiu publicat în revista Science.

Testat pe șoareci, preparatul a oferit protecție timp de cel puțin trei luni împotriva mai multor virusuri și bacterii, inclusiv SARS-CoV-2, și a redus inclusiv reacțiile alergice respiratorii.

Dacă rezultatele vor putea fi replicate în siguranță la oameni, cercetătorii cred că un astfel de „vaccin universal” ar putea fi administrat sezonier, înaintea iernii, pentru a consolida imunitatea populației și a oferi o primă linie de apărare inclusiv împotriva unor viitoare pandemii.

O strategie diferită față de vaccinurile clasice

Spre deosebire de vaccinurile convenționale, care antrenează sistemul imunitar să recunoască un agent patogen specific, noua abordare țintește sistemul imunitar înnăscut, prima linie de apărare a organismului, cu reacție rapidă și spectru larg.

Echipa condusă de imunologul Bali Pulendran, de la Universitatea Stanford, s-a inspirat din modul în care vaccinul BCG (folosit împotriva tuberculozei) stimulează temporar imunitatea înnăscută și oferă protecție parțială împotriva mai multor boli.

Noul vaccin conține trei componente: două substanțe care activează receptori specifici ai celulelor imunitare din plămâni și o proteină imunogenă menită să mențină sistemul într-o stare de alertă. În absența acestei proteine, protecția observată în experimente a scăzut rapid.

Administrat în patru doze sub formă de spray nazal, vaccinul a indus la șoareci imunitate împotriva mai multor coronavirusuri și bacterii respiratorii. În plus, activarea căilor imunitare a redus reacțiile de hipersensibilitate la acarienii din praful de casă, prevenind apariția astmului alergic.

„Un sistem cu două bastioane”

Analizele au arătat că mecanismul de protecție funcționează în două etape. Mai întâi, se formează o barieră mucozală la nivelul căilor respiratorii, care limitează pătrunderea agenților patogeni. Apoi, sistemul imunitar pulmonar, deja „pregătit”, reacționează extrem de rapid pentru a elimina eventualele virusuri care reușesc să treacă de prima barieră.

Cercetători au calificat rezultatele drept promițătoare. „Dacă funcționează la oameni, ar fi cu adevărat remarcabil”, a comentat imunobiologul Akiko Iwasaki, de la Universitatea Yale. Alți specialiști vorbesc despre conceptul de „vaccin-punte”, care exploatează imunitatea înnăscută pentru a genera protecție nespecifică împotriva mai multor agenți patogeni.

Provocări înainte de testele clinice

Totuși, trecerea de la rezultate obținute la șoareci la aplicații clinice la oameni nu este garantată. Una dintre provocări este administrarea eficientă. La oameni, un spray nazal ar putea să nu ajungă suficient de adânc în plămâni pentru a activa mecanismele descrise în studiu. De asemenea, necesitatea a patru doze ar putea complica implementarea la scară largă.

În plus, menținerea sistemului imunitar într-o stare permanentă de alertă ridică întrebări legate de siguranță și de posibile efecte adverse. Cercetătorii subliniază că raportul risc–beneficiu trebuie evaluat cu mare atenție în studiile clinice.

Dacă testele inițiale de siguranță vor avea rezultate favorabile, următoarea etapă ar putea include studii cu infecții controlate, în care voluntari vaccinați ar fi expuși deliberat la virusul gripal pentru a evalua gradul de protecție. Pentru moment însă, „vaccinul universal” rămâne o promisiune experimentală.