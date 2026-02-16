NASA a lansat două misiuni științifice din Alaska pentru a obține date suplimentare despre „circuitele electrice” ale aurorelor boreale — spectaculoasele jocuri de lumini produse atunci când particulele provenite din vântul solar interacționează cu atmosfera Pământului, potrivit Space.com și Agerpres.

În cadrul acestor campanii, trei rachete de sondare suborbitale au decolat de la Poker Flat Research Range, în apropiere de Fairbanks, transportând instrumente științifice. Acestea au urcat pentru scurt timp în atmosfera superioară, unde au colectat date esențiale înainte de a reveni pe Pământ.

„Aurore negre” — un fenomen rar în care electronii se deplasează în sus, către spațiu, în loc să coboare spre Pământ

Prima misiune, Black and Diffuse Auroral Science Surveyor (BADASS), a fost lansată pe 9 februarie și a avut ca obiectiv studierea așa-numitelor „aurore negre” — un fenomen rar în care electronii se deplasează în sus, către spațiu, în loc să coboare spre Pământ, așa cum se întâmplă în cazul aurorelor obișnuite. Racheta a atins o altitudine de 360 de kilometri. Potrivit coordonatoarei misiunii, Marilia Samara, zborul s-a desfășurat conform planului, iar instrumentele de la bord au furnizat date de înaltă calitate, care ar putea ajuta la înțelegerea mecanismelor ce determină inversarea fluxului de electroni.

Cea de-a doua misiune, Geophysical Non-Equilibrium Ionospheric System Science (GNEISS), a presupus lansarea a două rachete, la interval scurt, pe 10 februarie. Acestea au urcat până la 319 kilometri altitudine și au colectat date menite să ofere o imagine detaliată a curenților electrici care traversează aurorele.

Studierea acestor fenomene nu are doar o miză științifică

„Vrem să înțelegem cum se propagă curentul electric în jos, prin atmosferă”, a explicat Kristina Lynch, coordonatoarea misiunii GNEISS și profesor la Dartmouth College, într-un comunicat NASA.

Folosind informațiile transmise de rachete și o rețea de receptoare la sol, cercetătorii vor putea reconstrui o imagine tridimensională a mediului electric asociat unei aurore. „Este practic ca o scanare CT a plasmei de sub auroră”, a spus Lynch.

Studierea acestor fenomene nu are doar o miză științifică. Aurorele sunt asociate cu furtuni geomagnetice, care pot afecta sateliții, pot pune în pericol astronauții și pot produce perturbări pe Pământ — de la pene de curent și devieri ale rutelor aeriene până la interferențe în comunicațiile radio.