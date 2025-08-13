NASA ar putea folosi sonda Juno pentru a urmări misteriosul obiect interstelar 3I/ATLAS

Astronomii de la Observatorul Pan-STARRS din Hawaii au făcut istorie în 2017, atunci când au detectat Oumuamua, primul obiect interstelar (ISO) observat vreodată. Doi ani mai târziu, cometa interstelară 2I/Borisov a devenit al doilea ISO detectat. Iar pe 1 iulie 2025, sistemul ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) din Rio Hurtado a descoperit al treilea obiect interstelar din Sistemul nostru Solar, cometa acum cunoscută sub numele 3I/ATLAS (sau C/2025 N1 ATLAS).

La fel ca predecesorii săi, apariția acesteia a stârnit un interes științific uriaș și a inspirat propuneri pentru misiuni care ar putea întâlni viitoare ISO-uri, anunță UniverseToday.

Sonda Juno a NASA ar putea intercepta noul obiect interstelar

Printre aceste propuneri se numără Proiectul Lyra, Interstellar Object Explorer (IOE) și Comet Interceptor al ESA. Însă un studiu recent publicat pe platforma ArXiV, condus de prof. Abraham Loeb de la Universitatea Harvard, explorează posibilitatea întâlnirii cu 3I/ATLAS prin intermediul unei misiuni deja aflată în spațiu.

Potrivit analizei lor, sonda Juno a NASA ar putea intercepta acest nou obiect interstelar atunci când se va apropia de Jupiter, pe 16 martie 2025, ceea ce ar putea oferi ocazia unică de a observa îndeaproape una dintre cele mai enigmatice clase de obiecte din Univers.

„Este destul de clar că o misiune lansată de pe Pământ către 3I este complet imposibilă, având în vedere cât de puțin timp de pregătire am avut de la descoperirea sa. Printr-o coincidență remarcabilă, 3I se apropie destul de mult de Marte, Jupiter și Venus, ceea ce este în sine o întâmplare ciudată și probabil nu se va mai repeta cu vreun viitor obiect interstelar”, explică Loeb.

Cum ar funcționa planul

Echipa de cercetare a folosit software avansat pentru a calcula cea mai bună rută. Concluzia? Totul s-ar putea realiza printr-o manevră Oberth în jurul lui Jupiter, o accelerație obținută la cel mai apropiat punct de planetă, care ar oferi viteza necesară pentru a ajunge din urmă cometa.

Momentul cheie ar fi 9 septembrie 2025, cu doar opt zile înainte de data planificată inițial pentru scufundarea sondei în atmosfera joviană. Dacă NASA acceptă schimbarea de plan, Juno și-ar putea prelungi „viața” până în martie 2026, când ar intercepta 3I/ATLAS.

De ce merită efortul

Juno este echipată cu o suită impresionantă de instrumente: spectrometre în infraroșu și ultraviolet, magnetometru, radiometru cu microunde, cameră de înaltă rezoluție, senzori pentru particule energetice și unde radio. Toate acestea ar putea dezvălui compoziția, structura și originea cometei.

Pe lângă valoarea științifică evidentă, există și ipoteza (puțin probabilă, dar „distractiv de explorat”, după cum spune Loeb) ca 3I/ATLAS să fie o structură artificială, poate chiar tehnologie extraterestră. „Dacă ar fi adevărat, ar putea avea implicații majore pentru omenire. Dar chiar și dacă nu este, rămâne o oportunitate rară de a studia materia provenită din alte sisteme stelare”, adaugă el.

Ce știm până acum

Observațiile Hubble sugerează că nucleul cometei are un diametru mai mic de 2,8 kilometri. Identitatea sa, simplă bucată de gheață și praf sau ceva mai misterios, va deveni mai clară fie când va începe să elibereze gaze la apropierea de Soare, fie dacă Juno reușește să o privească de aproape.

Indiferent însă de rezultat, o astfel de interceptare ar oferi informații fără precedent despre obiectele interstelare și, implicit, despre ce se află dincolo de granițele Sistemului Solar.