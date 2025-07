O „ureche bionică” revoluționară a fost implantată în Italia pentru tratarea surdității / Este primul implant cohlear echipat cu memorie internă

Una dintre primele urechi bionice din Italia a fost instalată la spitalul din Cona, Ferrara, transmite agenția ANSA. Operația de implant cohlear inteligent a fost efectuată pe o femeie de 50 de ani, rezidentă în provincia Ferrara, de către echipa de otorinolaringologie condusă de profesorul Stefano Pelucchi. Operația, condusă de dr. Michela Borin, introduce o tehnologie inovatoare în tratamentul surdității.

Dispozitivul se remarcă prin faptul că este primul implant cohlear echipat cu memorie internă care stochează date specifice fiecărui pacient. Această caracteristică permite recuperarea rapidă a datelor personalizate, dacă este necesar, asigurând pacientului o recuperare rapidă. Acest implant cohlear, numit și „ureche bionică”, este un dispozitiv care transformă sunetele în impulsuri electrice, trimițându-le direct la nervul acustic.

Dispozitivul este compus dintr-o parte internă, implantată sub pielea craniului, cu electrozi care ajung la urechea internă, și o parte externă cu microfoane și procesor care captează și digitalizează sunetele din mediul înconjurător. Noul dispozitiv are caracteristici avansate: are o grosime de numai 3,9 milimetri, include firmware actualizabil care va permite accesul la inovații viitoare fără noi intervenții chirurgicale și este compatibil cu RMN, un element important pentru gestionarea pe termen lung a pacienților.

„Capacitatea de a fi actualizabil înseamnă că nu numai că oferim ajutor astăzi, dar garantăm pacienților acces continuu la inovațiile viitoare. Compatibilitatea cu RMN oferă o mai mare liniște sufletească și o gestionare mai ușoară pentru pacienți pe termen lung”, a explicat dr. Borin.