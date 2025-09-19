Omenirea va fi martora, în doar câțiva ani, a uneia dintre cele mai spectaculoase supernove observate vreodată

O stea misterioasă din constelația Sagittae (Săgeata), cunoscută sub numele de V Sagittae, ar putea deveni în curând una dintre cele mai spectaculoase supernove observabile de pe Pământ, chiar și în timpul zilei, anunță o echipă internațională de cercetători într-un studiu publicat în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Sistemul stelar a intrigat astronomii timp de peste un secol și recent s-a aflat că acesta ascunde un veritabiil „canibal cosmic”. Mai exact, o pitică albă pe punctul de a exploda după ce a extras excesiv materie dintr-o stea companion, informează Space.com.

V Sagittae este un sistem stelar dublu aflat la aproximativ 10.000 de ani-lumină de Pământ, în care pitica albă și steaua sa însoțitoare orbitează una în jurul celeilalte de două ori pe zi. Cercetătorii spun că luminozitatea extremă a sistemului se datorează procesului intens de transfer de masă de la steaua victimă către pitica albă. Aceasta a transformat materia extrasă într-un adevărat infern termonuclear, ceea ce o face să strălucească asemenea unui far în spațiu.

„V Sagittae nu este un sistem stelar obișnuit, este cel mai luminos de acest fel și a nedumerit experții încă de la descoperirea sa în 1902. Materia acumulată pe pitica albă va declanșa o erupție majoră, iar în momentul ciocnirii finale, supernova va fi vizibilă cu ochiul liber chiar și ziua”, a declarat Phil Charles, cercetător la Universitatea din Southampton.

Cum se ajunge la supernovă

Piticele albe reprezintă stadiul final al stelelor asemănătoare Soarelui. În cazul unei pitice albe cu o stea companion, gravitația acesteia poate extrage materia din partener, formând un disc de acumulare care transferă treptat masa către pitica albă.

În cazul V Sagittae, cercetătorii au descoperit că pitica albă a acumulat atât de multă materie încât a creat un halou uriaș de gaz în jurul ambelor stele. Un indiciu că explozia nu va întârzia mult.

Observații cu telescopul Very Large Telescope

Studiul echipei a folosit Very Large Telescope (VLT) din Chile, unde cercetătorii au analizat haloul de gaz și luminozitatea intensă a sistemului. „Viteza cu care acest sistem stelar condamnat se zbate haotic este un semn al sfârșitului său iminent și violent”, a explicat Pasi Hakala, de la Universitatea Turku.

Astronomii estimează că erupția preliminară de tip novă ar putea face deja V Sagittae vizibilă cu ochiul liber în următorii ani.