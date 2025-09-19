dark
Omenirea va fi martora, în doar câțiva ani, a uneia dintre cele mai spectaculoase supernove observate vreodată

George Radu
19 septembrie 2025
Photo by WikiImages on Pixabay
O stea misterioasă din constelația Sagittae (Săgeata), cunoscută sub numele de V Sagittae, ar putea deveni în curând una dintre cele mai spectaculoase supernove observabile de pe Pământ, chiar și în timpul zilei, anunță o echipă internațională de cercetători într-un studiu publicat în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Sistemul stelar a intrigat astronomii timp de peste un secol și recent s-a aflat că acesta ascunde un veritabiil „canibal cosmic”. Mai exact, o pitică albă pe punctul de a exploda după ce a extras excesiv materie dintr-o stea companion, informează Space.com.

V Sagittae este un sistem stelar dublu aflat la aproximativ 10.000 de ani-lumină de Pământ, în care pitica albă și steaua sa însoțitoare orbitează una în jurul celeilalte de două ori pe zi. Cercetătorii spun că luminozitatea extremă a sistemului se datorează procesului intens de transfer de masă de la steaua victimă către pitica albă. Aceasta a transformat materia extrasă într-un adevărat infern termonuclear, ceea ce o face să strălucească asemenea unui far în spațiu.

„V Sagittae nu este un sistem stelar obișnuit, este cel mai luminos de acest fel și a nedumerit experții încă de la descoperirea sa în 1902. Materia acumulată pe pitica albă va declanșa o erupție majoră, iar în momentul ciocnirii finale, supernova va fi vizibilă cu ochiul liber chiar și ziua”, a declarat Phil Charles, cercetător la Universitatea din Southampton.

Cum se ajunge la supernovă

Piticele albe reprezintă stadiul final al stelelor asemănătoare Soarelui. În cazul unei pitice albe cu o stea companion, gravitația acesteia poate extrage materia din partener, formând un disc de acumulare care transferă treptat masa către pitica albă.

În cazul V Sagittae, cercetătorii au descoperit că pitica albă a acumulat atât de multă materie încât a creat un halou uriaș de gaz în jurul ambelor stele. Un indiciu că explozia nu va întârzia mult.

Observații cu telescopul Very Large Telescope

Studiul echipei a folosit Very Large Telescope (VLT) din Chile, unde cercetătorii au analizat haloul de gaz și luminozitatea intensă a sistemului. „Viteza cu care acest sistem stelar condamnat se zbate haotic este un semn al sfârșitului său iminent și violent”, a explicat Pasi Hakala, de la Universitatea Turku.

Astronomii estimează că erupția preliminară de tip novă ar putea face deja V Sagittae vizibilă cu ochiul liber în următorii ani.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

