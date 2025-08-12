Particularități topografice remarcabile în Acheron Fossae, surprinse de MARS Express

De mai bine de 20 de ani, sonda orbitală MARS Express a Agenţiei Spaţiale Europene (ESA), transmite imagini de la suprafaţa Planetei Roşii. Regiunea Acheron Fossae, în special, continuă să fascineze echipa MARS Express, iar o nouă imagine examinează marginea vestică a acestei regiuni, oferind o perspectivă mai detaliată asupra topografiei fascinante găsite acolo, conform unui material publicat marţi de Space.com, transmite Agerpres.

Acheron Fossae este presărată cu caracteristici dramatice de peisaj – în special, fosa care-i dă numele sau canale similare celor de falie care-i traversează suprafaţa. Acolo terenul este împărţit în creste ridicate şi văi scufundate, care creează împreună impresia de cicatrici lungi pe suprafaţa planetei.

Acheron Fossae s-a dezvoltat cu aproximativ 3,7 miliarde de ani în urmă

Acheron Fossae s-a dezvoltat probabil cu aproximativ 3,7 miliarde de ani în urmă, în perioada cea mai activă din punct de vedere geologic a lui Marte, potrivit ESA. Roca topită de sub crustă s-a ridicat spre suprafaţă, modificând aspectul acestei regiuni şi generând fisuri de lungă durată.

Dar povestea geologică a regiunii Acheron Fossae nu s-a încheiat atunci. Gheţarii masivi de rocă – compuşi dintr-un amestec de stâncă, nisip şi gheaţă – au sculptat peisajul mai departe de-a lungul mileniilor. În dreapta regiunii Acheron Fossae, conform imaginii obţinute de MARS Express, se pot observa urmele topografice ale mişcării lente a gheţarilor de stâncă, ce a generat dealuri rotunjite şi platouri cu vârf plat.

ESA a anunţat că MARS Express va continua operaţiunile

Imaginea surprinde, de asemenea, zona joasă de şes, la dreapta şi platourile înalte la stânga. Dacă MARS Express ar fi făcut „zoom-out”, zona de platouri înalte ar continua spre Olympus Mons, cel mai înalt vulcan din Sistemul Solar cu o înălţime de aproximativ 22 km. Acesta este situat la aproximativ 1.200 km vest de regiunea Acheron Fossae.

Dar activitatea geologică marţiană nu este singurul meşter care a sculptat acest peisaj de-a lungul miliardelor de ani. În imaginea obţinută de MARS Orbiter sunt presărate zeci de cratere de impact. Acestea prezintă diverse stări de eroziune, ceea ce indică vechimi diferite. La fel ca Pământul, Marte continuă să fie bombardat de rocile spaţiale.

ESA a anunţat că MARS Express va continua operaţiunile până la sfârşitul anului 2026, şi potenţial şi mai mult, oferind sondei orbitale mai mult timp pentru a-şi continua observaţiile pe suprafaţa marţiană.