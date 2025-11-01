Personalități din Franța se opun vânzării la licitație a unei maşini de calcul inventate de Blaise Pascal

Personalităţi din lumea ştiinţei şi a culturii le-au cerut sâmbătă autorităţilor din Franţa să revină asupra deciziei de a autoriza ieşirea de pe teritoriul naţional acordată pentru vânzarea la licitaţie, programată în noiembrie, a unui exemplar rar de Pascalină, maşina de calcul inventată în 1642 de filosoful şi matematicianul Blaise Pascal, informează AFP.

„Blaise Pascal şi Pascalina sa trebuie să rămână în centrul colecţiilor noastre”, au declarat semnatarii unei scrisori deschise ce a fost publicată pe site-ul cotidianului Le Monde, printre care se numără Barbara Cassin, membră a Academiei Franceze, Jean-François Le Gall, membru al Academiei de Știinţe din Franţa, şi Hugo Duminil-Copin, matematician şi câştigător al prestigioasei Medalii Fields în 2022, transmite Agerpres.

Obiectul în cauză, „aflat la originea informaticii moderne”, constituie „una dintre principalele bijuterii ale patrimoniului intelectual şi tehnic francez”, au adăugat ei în acest text.

Construită de savantul francez Blaise Pascal la vârsta de 19 ani, această maşină a fost iniţial concepută pentru a-l ajuta pe tatăl său, preşedintele Curţii de Ajutoare din Normandia, să pună ordine în veniturile fiscale ale acelei provincii franceze.

Din cele douăzeci de exemplare create de Blaise Pascal, doar nouă „mai există în lume”, dintre care mai multe sunt păstrate la Muzeul Artelor şi Meseriilor din Paris şi la Muzeul Henri-Lecoq din Clermont-Ferrand.

Există trei tipuri de maşini de calcul Pascaline: cele zecimale (pentru adunări, scăderi, înmulţiri şi împărţiri), cele contabile (pentru calcule monetare) şi cele rezervate calculării distanţelor, denumite topografice.

Modelul care va fi scos la licitaţie pe 19 noiembrie la Paris de către casa Christie’s este singurul cunoscut dintre cele care au supravieţuit până în zilele noastre şi sunt dedicate calculului topografic.

„Este esenţial ca acest obiect, puţin cunoscut până acum (…), să intre într-o colecţie publică, pentru a putea fi studiat de comunitatea ştiinţifică internaţională şi pentru ca ţara în care a fost creat să dispună de un exemplar complet al acestui instrument”, subliniază autorii scrisorii deschise, printre care se numără şi scriitori precum Erik Orsenna şi un laureat al premiului Goncourt, Éric Vuillard.

Estimată între 2 milioane şi 3 milioane de euro, această Pascalină a fost expusă la Paris, New York şi Hong Kong în vederea vânzării sale la licitaţie.