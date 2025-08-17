AI-ul va lucra alături de noi în lumea fizică / MIT dezvoltă roboți umanoizi care învață de la oameni

Inteligența artificială a demonstrat deja pe ecranele noastre că poate genera artă, purta conversații și sprijini redactarea de texte. Următorul pas? AI-ul va lucra alături de noi în lumea fizică, susțin cercetătorii de la MIT, citați de CBS News.

Potrivit firmei de cercetare Gartner, până în 2030, 80% dintre americani vor interacționa zilnic cu roboți autonomi dotați cu AI. La Massachusetts Institute of Technology (MIT), profesoara Daniela Rus lucrează pentru ca această realitate să fie sigură și accesibilă.

„Îmi place să gândesc AI și roboții ca oferind oamenilor superputeri”

„Îmi place să gândesc AI și roboții ca oferind oamenilor superputeri. Cu AI, obținem superputeri cognitive: viteză, cunoștințe, perspectivă, creativitate și anticipație. În plan fizic, mașinile ne pot extinde raza de acțiune, ne pot rafina precizia și ne pot amplifica forțele”, spune Rus, care conduce Laboratorul de Informatică și Inteligență Artificială al MIT.

Cercetătorii MIT lucrează la „creierele artificiale” necesare roboților pentru a naviga în medii complexe și schimbătoare. „Nu e greu să faci un robot să execute o sarcină o singură dată. Provocarea este să o repete în medii centrate pe oameni, unde totul se schimbă continuu”, explică Rus.

Roboții învață cum să prindă obiectele cu delicatețe sau putere

Un exemplu concret este Ruby, un robot umanoid antrenat să pregătească băuturi în bucătărie. Studenții MIT colectează date despre modul în care oamenii realizează sarcinile, folosind senzori care captează mișcarea și forța. Astfel, roboții învață cum să prindă obiectele cu delicatețe sau putere, cum să se miște precis și eficient.

„Aceasta este diferența dintre delicat și puternic”, adaugă Rus. În prezent, roboții industriali sunt limitați la sarcini repetitive, însă echipa MIT explorează extinderea utilizării acestora în gospodării și în domeniul medical.

Pentru a reduce temerile legate de siguranța roboților, toate prototipurile includ un buton roșu de oprire instantanee. „AI și roboții sunt unelte create de oameni pentru oameni. Nu sunt bune sau rele prin ele însele, depinde ce alegem să facem cu ele”, concluzionează Daniela Rus.