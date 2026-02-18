Un sistem robotic autonom dezvoltat în Israel promite să schimbe radical modul în care sunt întreținute tancurile militare. Compania privată Ruby AI a creat pentru Forțele de Apărare Israeliene (IDF) un robot capabil să curețe și să verifice motoarele blindatelor în doar două or, o operațiune care până de curând necesita aproximativ 48 de ore de muncă manuală intensă.

Informația a fost publicată de The Jerusalem Post, care notează că sistemul funcționează complet autonom și elimină necesitatea expunerii militarilor la substanțe toxice, uleiuri corozive și temperaturi extreme.

Un adevărat maraton pentru mecanicii militari

Întreținerea tancurilor a reprezentat mult timp un adevărat maraton pentru mecanicii militari. Zile întregi erau petrecute în spații înguste, pline de reziduuri și căldură sufocantă, pentru a identifica o defecțiune care putea fi la fel de banală precum un senzor defect. Noul sistem schimbă complet această dinamică, iar robotul execută singur operațiunile de curățare, inspecție și diagnosticare.

Cu un design care i-a adus porecla de „caracatiță mecanică”, dispozitivul utilizează mai multe brațe specializate capabile să pătrundă adânc în structura motorului. Acestea curăță componentele, scanează suprafețele și efectuează intervenții precise de mentenanță, în spații unde accesul uman este dificil și riscant.

Noul sistem este conceput pentru condiții extreme

„Dezvoltăm atât brațele robotice, cât și creierul lor”, a declarat CEO-ul Daniel Ben Dov pentru The Jerusalem Post. Veteran al industriilor de apărare și spațiale, Ben Dov a fondat Ruby AI în 2020 cu un obiectiv clar: automatizarea muncilor murdare, monotone și periculoase pe care oamenii nu ar trebui să fie nevoiți să le facă.

Spre deosebire de roboții industriali clasici, care operează în medii controlate, noul sistem este conceput pentru condiții extreme. El poate funcționa în noroi, praf, frig sau căldură intensă, fără a avea nevoie de podele curate sau iluminare perfectă. Cheia tehnologică este ceea ce compania numește „Physical AI”, un nucleu de inteligență artificială capabil să învețe din mediul fizic, să interpreteze datele primite de la senzori și să execute mișcări precise într-un spațiu complex și imprevizibil.

Potrivit informațiilor publicate, robotul a atins deja statut operațional complet, preluând sarcini de mentenanță considerate până acum inevitabil umane.

Ruby AI nu este la primul proiect în domeniul automatizării în medii cu risc ridicat

Înaintea colaborării cu IDF, compania ar fi dezvoltat pentru Emiratele Arabe Unite un robot complet autonom de realimentare. Experiența acumulată în manipularea materialelor periculoase a fost ulterior adaptată pentru aplicații militare mai complexe.

Planurile companiei merg însă mai departe. Sunt testate prototipuri de roboți capabili să înlocuiască roți de tanc de aproximativ 100 de kilograme, o operațiune care provoacă frecvent accidentări în rândul mecanicilor. De asemenea, sunt dezvoltate sisteme autonome capabile să se deplaseze prin noroi și apă pentru a curăța tuneluri subterane, precum și brațe bionice cu cinci degete destinate intervențiilor medicale militare de mare precizie, inclusiv în medii contaminate chimic sau biologic.

Reprezentanții companiei subliniază că obiectivul nu este înlocuirea soldaților în luptă, ci reducerea poverii logistice și a riscurilor asociate întreținerii echipamentelor militare.