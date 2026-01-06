Boston Dynamics, compania recunoscută la nivel mondial pentru roboții săi mobili, și Google DeepMind, unul dintre cele mai influente laboratoare de inteligență artificială, au anunțat un parteneriat strategic menit să ducă roboții umanoizi la un nou nivel de inteligență și autonomie, se arată într-un comunicat oficial al companiei Boston Dynamics.

Colaborarea a fost prezentată oficial la CES 2026, la Las Vegas, și vizează integrarea modelelor fundamentale de AI Gemini Robotics, dezvoltate de DeepMind, în noua generație de roboți Atlas de la Boston Dynamics.

Cercetarea comună urmează să înceapă în următoarele luni

Obiectivul declarat al parteneriatului este acela de a permite roboților umanoizi să execute o gamă largă de sarcini industriale complexe, care vor deschide calea unei transformări profunde a producției, cu accent inițial pe industria auto. Cercetarea comună urmează să înceapă în următoarele luni și va fi desfășurată în paralel de echipele celor două companii.

Reprezentanții Boston Dynamics spun că alegerea Google DeepMind nu este întâmplătoare. Alberto Rodriguez, director responsabil de comportamentul robotului Atlas, a subliniat că dezvoltarea unui umanoid cu adevărat capabil necesită modele avansate care să combine vederea, limbajul și acțiunea. În acest context, DeepMind este văzut ca partenerul ideal pentru a construi sisteme de inteligență artificială robuste, scalabile și sigure, capabile să funcționeze într-o varietate de medii industriale.

Boston Dynamics este celebră de ani buni pentru performanțele roboților săi

Deși Boston Dynamics este celebră de ani buni pentru performanțele fizice spectaculoase ale roboților săi, compania a decis relativ recent să intre pe piața roboților umanoizi comerciali. Abia în 2024 a fost anunțată oficial această direcție, pe fondul progreselor rapide din domeniul inteligenței artificiale, care au redus semnificativ timpul necesar pentru antrenarea și implementarea roboților în aplicații reale.

De cealaltă parte, Google DeepMind și-a consolidat poziția de lider în cercetarea AI prin dezvoltarea unor modele fundamentale pentru robotică, precum Gemini Robotics. Construite pe baza modelului multimodal Gemini, aceste sisteme sunt concepute pentru a permite roboților să înțeleagă mediul înconjurător, să raționeze, să utilizeze unelte și să colaboreze cu oamenii, indiferent de forma sau dimensiunea platformei robotice.

Hyundai Motor este acționarul majoritar al Boston Dynamics

Carolina Parada, director senior pentru robotică la Google DeepMind, a declarat că scopul Gemini Robotics este tocmai aducerea inteligenței artificiale din mediul digital în lumea fizică. Colaborarea cu Boston Dynamics și cu noul robot Atlas oferă, în opinia sa, un cadru ideal pentru a testa și extinde aceste capabilități, cu accent pe siguranță, eficiență și scalare la nivel industrial.

Detalii suplimentare despre parteneriat au fost prezentate jurnaliștilor în cadrul evenimentului media organizat de Hyundai la CES. Grupul sud-coreean Hyundai Motor este acționarul majoritar al Boston Dynamics.