China deschide „tabere de antrenament” uriașe pentru roboți umanoizi

China își intensifică eforturile de a depăși Statele Unite în dezvoltarea roboților umanoizi avansați. Cea mai nouă strategie implică trimiterea roboților în ceea ce ar putea fi numite „tabere de antrenament” sau „baze de date standardizate”, potrivit South China Morning Post.

Astfel de centre sunt concepute pentru rezolva o problemă majoră a industriei chineze, lipsa de date de antrenament de calitate. Anterior, companiile colectau date individual, ceea ce ducea la o inconsecvență a calității.

Noile baze vor standardiza generarea datelor la scară largă, și vor accelera dezvoltarea de produse. De altfel, Beijingul a subliniat pentru prima dată în martie că AI integrată în mașini fizice, precum roboții, va fi o industrie cheie în viitor.

Amploarea noilor centre de antrenament

Orașe din China, inclusiv Beijing și Shanghai, deschid rapid astfel de baze gigantice. Cel mai mare centru este situat în districtul Shijingshan din Beijing, și acoperă o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați. Potrivit datelor oficiale, el este proiectat să genereze peste 6 milioane de puncte de date în fiecare an.

Centrul din Beijing oferă 16 scenarii specifice de antrenament pentru roboți, care imită medii precum o fabrică de producție, un magazin de vânzare cu amănuntul, un centru de îngrijire a persoanelor vârstnice și o locuință inteligentă. Shanghai a anunțat, de asemenea, că o bază proprie de antrenament a roboților va începe testele pe teren până la sfârșitul lunii septembrie.

Viziunea națională și piața gobală

Deschiderea acestor baze face parte dintr-un efort amplu al autorităților chineze de a stimula o industrie de roboți umanoizi de talie mondială, cu jucători locali care concurează cu rivali americani precum Optimus de la Tesla.

Autoritățile guvernamentale solicită ca nivelul de adoptare a dispozitivelor bazate pe inteligență artificială în economia națională să crească la peste 90% până în anul 2030. China și-a prezentat, de altfel, progresele recente în cadrul unor evenimente în care roboții umanoizi au participat la un semi-maraton, la meciuri de kickboxing sau au dansat la spectacolul popular al Galei Festivalului de Primăvară.

În luna august, la Conferința Mondială a Roboților, Beijingul a dezvăluit primul magazin din lume cu servicii complete dedicat roboților umanoizi. Conform unui raport Morgan Stanley din iunie, piața chineză de robotică este proiectată să crească de la 47 de miliarde de dolari (SUA) în 2024 la aproximativ 108 miliarde de dolari (SUA) până în 2028, un pas major către poziția de lider global în domeniu.