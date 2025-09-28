China își extinde armata de roboți cu 300.000 în doar un an, mai mult decât toate țările lumii la un loc

China și-a consolidat poziția de superputere industrială printr-un ritm fără precedent de instalare a roboților în fabrici, depășind atât Statele Unite, cât și restul lumii la un loc. Conform unui raport al Federației Internaționale de Robotică, peste 300.000 de roboți noi au fost integrați în producție doar în 2024, ceea ce duce totalul la peste două milioane de unități active. În același timp, fabricile americane au instalat doar 34.000 de roboți, fapt care evidențiază fără echivoc un decalaj major în adoptarea tehnologiilor de automatizare, informează Interesting Engineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Inițiativa Made in China 2025, lansată în 2015, și-a propus să transforme China într-un lider global al roboticii și să reducă dependența de importuri. Politicile guvernamentale, subvențiile și accesul la credite aproape nelimitate pentru companii au fost elemente-cheie în atingerea acestui obiectiv. „Nu este o coincidență. A necesitat ani de investiții susținute de firmele chineze”, explică Lian Jye Su, analist la firma de cercetare tech Omdia.

Planul guvernamental a inclus și extinderea producției locale de roboți, astfel că, în 2024, trei cincimi dintre roboții instalați în fabricile chineze erau fabricați în țară, comparativ cu majoritatea roboților importați în anii anteriori.

China domină piața globală

În prezent, fabricile chineze produc aproximativ o treime din totalul bunurilor fabricate la nivel mondial, și a depășit SUA, Germania, Japonia, Coreea de Sud și Marea Britanie luate la un loc. În timp ce alte mari economii industriale au înregistrat scăderi în instalarea roboților în 2024, China a menținut ritmul rapid de expansiune.

Pe lângă roboții industriali, China investește masiv și în cei umanoizi. Unitree Robotics, din Hangzhou, produce roboți umanoizi la prețuri accesibile, aproximativ 6.000 de dolari, mult sub costul roboților Boston Dynamics din SUA. Compania intenționează să se listeze la bursă până la sfârșitul lui 2025 și contribuie la dezvoltarea unei industrii locale pentru componente specializate, precum articulațiile motorizate.

Forță de muncă calificată și AI

China beneficiază de o bază extinsă de electricieni și programatori, capabili să instaleze și să întrețină roboți industriali, iar lipsa specialiștilor a dus la creșterea salariilor până la aproape 60.000 de dolari pe an. În paralel, inteligența artificială monitorizează și optimizează performanța roboților, pentru a crește eficiența fabricilor și a accelera adoptarea tehnologiilor automatizate.