Expertul în robotică Rodney Brooks spune că bula roboților umanoizi este sortită eșecului / „Miliardele investite în prezent finanțează doar experimente costisitoare care nu vor putea fi scalate în producția de masă”

Celebrul expert în robotică Rodney Brooks avertizează că investițiile masive în startupurile de roboți umanoizi sunt sortite eșecului, întrucât tehnologia nu este suficient de matură pentru a livra rezultatele așteptate.

Cofondator al iRobot și profesor timp de decenii la MIT, Brooks critică în special abordările unor companii precum Tesla și Figure, care încearcă să dezvolte dexteritatea roboților prin expunerea la videoclipuri cu oameni ce îndeplinesc diverse sarcini. „Este fantezie pură”, spune el într-un nou eseu, scrie TechCrunch.

Brooks subliniază că mâna umană este extrem de sofisticată, fiind dotată cu aproximativ 17.000 de receptori de atingere, o complexitate pe care roboții nu o pot reproduce. Spre deosebire de domenii precum recunoașterea vocală sau procesarea imaginilor, unde învățarea automată s-a sprijinit pe zeci de ani de cercetări și tehnologii existente pentru colectarea datelor, în cazul simțului tactil „nu avem o asemenea tradiție pentru datele tactile”, precizează el.

Un alt aspect criticat de Brooks este siguranța. Roboții umanoizi de dimensiuni mari consumă cantități uriașe de energie doar pentru a se menține în picioare. Când cad, devin un pericol semnificativ. „Un robot de două ori mai mare decât modelele actuale ar elibera de opt ori mai multă energie dăunătoare”, avertizează cercetătorul. În opinia lui, peste 15 ani, roboții de succes vor renunța la forma umană și vor fi construiți cu roți, brațe multiple și senzori specializați.

Brooks consideră că miliardele investite în prezent finanțează doar experimente costisitoare care nu vor putea fi scalate în producția de masă. El are un istoric în a temperea entuziasmul pieței tehnologice. Anul trecut, a atras atenția asupra faptului că promisiunile inteligenței artificiale generative depășesc mult realitatea și, în unele cazuri, pot chiar să crească volumul de muncă.

Un exemplu relevant este studiul realizat în această vară de organizația non-profit METR, care a recrutat 16 programatori de top pentru a testa impactul instrumentelor AI asupra dezvoltării software. Cei implicați au primit aproape 250 de probleme reale de rezolvat, cu și fără AI. Rezultatele au arătat că, folosind instrumente AI, participanții au avut nevoie de 19% mai mult timp pentru a-și finaliza sarcinile. În același timp, percepția lor a fost că tehnologia i-a ajutat să fie cu 20% mai rapizi.

Brooks a susținut constant și că inteligența artificială nu reprezintă o amenințare existențială, contrar avertismentelor lansate de figuri precum Elon Musk. Încă din 2017, el afirma că succesul în domeniul roboticii nu depinde exclusiv de companiile Big Tech, deși acestea păreau să dețină un avantaj uriaș prin controlul asupra datelor. În practică, multe startupuri importante au ajuns să colaboreze sau să fie sprijinite chiar de aceste companii.

De exemplu, Apptronik, producător de roboți umanoizi, a atras aproape 450 de milioane de dolari de la investitori și a anunțat anul trecut un parteneriat cu echipa DeepMind Robotics a Google. Figure, la rândul său, a beneficiat de sprijin din partea Microsoft și OpenAI, iar în februarie 2024 a colaborat cu OpenAI pentru a combina cercetările acesteia cu propria expertiză. Cele două părți s-au separat însă în martie 2025, Figure declarând că a obținut un „mare progres” prin dezvoltarea propriului sistem AI integrat.

Mai recent, Figure a anunțat o nouă rundă de finanțare prin care a obținut peste 1 miliard de dolari, ceea ce a ridicat valoarea companiei la aproximativ 39 de miliarde de dolari. Pentru Brooks însă, astfel de cifre confirmă doar că investitorii alimentează o bulă care, inevitabil, va exploda.