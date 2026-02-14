Autoritățile din Guadalupe, parte a zonei metropolitane Monterrey, au anunțat introducerea unor unități robotice cvadrupede care vor sprijini forțele de ordine în timpul turneului găzduit de Mexic alături de Statele Unite și Canada. Măsura face parte dintr-un plan amplu de securitate pentru competiția din 2026, la care sunt așteptați milioane de vizitatori, potrivit Interesting Engineering.

Patru astfel de „câini-robot”, reuniți sub denumirea locală K9-X, vor fi utilizați ca instrumente de primă intervenție. Dispozitivele pot pătrunde în spații înguste sau periculoase, transmit imagini video în timp real către echipele de poliție și pot emite comenzi vocale prin difuzoare integrate, ceea e reduce nevoia ca agenții să se expună imediat unor potențiale amenințări.

Investiție și demonstrații publice

Consiliul local din Guadalupe a alocat aproximativ 2,5 milioane de pesos (circa 145.000 de dolari) pentru achiziția celor patru unități. Roboții sunt echipați cu camere video, senzori cu vedere pe timp de noapte și componente rezistente, care le permit să se deplaseze pe teren accidentat, să urce scări și să opereze în condiții de vizibilitate redusă.

Într-o demonstrație publică, unul dintre roboți a fost trimis într-o clădire abandonată, de unde a transmis imagini în direct către polițiștii poziționați la distanță. În scenariul simulat, dispozitivul a confruntat o persoană înarmată și i-a cerut, prin sistemul audio, să arunce arma.

Primarul Hector Garcia a explicat că obiectivul principal este protejarea polițiștilor în primele momente ale unui incident. Potrivit acestuia, roboții vor fi utilizați în situații tensionate, altercații, incidente cu persoane aflate sub influența alcoolului sau intervenții în zone greu accesibile din jurul arenelor sportive.

Fără armament, rol strict de supraveghere

Oficialii au subliniat că roboții nu sunt înarmați. Rolul lor se limitează la supraveghere, comunicare și evaluarea riscurilor, acționând ca un set avansat de „ochi și urechi” pentru poliție, nu ca instrumente de intervenție directă.

Estadio Monterrey (cunoscut în prezent drept Stadionul BBVA) va găzdui patru meciuri din cadrul turneului, iar autoritățile locale anticipează un aflux masiv de suporteri în cartierele din jur. Strategia se concentrează pe detectarea timpurie a potențialelor amenințări și pe prevenție, mai degrabă decât pe intervenții reactive.

Câinii-robot sunt doar un element al unui program mai extins de consolidare a securității. Autoritățile au intensificat patrulele și au investit în sisteme de supraveghere aeriană, inclusiv drone și tehnologii anti-dronă, pentru monitorizarea mulțimilor.