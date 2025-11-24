Robert Gruendel, fostul responsabil cu siguranța produselor la compania californiană Figure AI, a dat în judecată firma după ce a fost concediat pe motiv că ar fi adus în discuție riscurile fizice generate de roboții humanoizi dezvoltați de companie. În plângerea depusă în California, Gruendel susține că a fost concediat la câteva zile după ce a prezentat ceea ce a descris drept „cele mai directe și documentate plângeri de siguranță” către conducerea companiei, informează Interesting Engineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Conform documentelor legale, Gruendel i-a avertizat pe CEO-ul Brett Adcock și pe inginerul șef Kyle Edelberg că roboții companiei sunt „suficient de puternici pentru a fractura craniul uman”. Acesta a citat un incident în care un robot a „tăiat o fisură într-o ușă de frigider din oțel în timpul unei defecțiuni”. Reclamația susține că avertismentele sale au fost ignorate și tratate „ca obstacole, nu obligații”, înainte ca angajatul să fie concediat.

Dispute privind siguranța și cultură organizațională

Un purtător de cuvânt al Figure a contestat aceste afirmații și a susținut că Gruendel a fost „concediat pentru performanță slabă”, iar „declarațiile sale sunt falsuri pe care compania le va demonta complet în instanță”.

Gruendel solicită daune economice, precum și un proces cu juriu. Avocatul său, Robert Ottinger, a declarat că „legea din California protejează angajații care semnalează practici nesigure” și că acest caz ar putea fi „printre primele cazuri legate de siguranța roboților umanoizi”.

Plângerea mai susține că Figure a „distrus” un plan de siguranță pregătit de Gruendel pentru doi investitori majori, care ulterior au finanțat compania. Eliminarea unor elemente cheie din planul de siguranță ar putea fi „interpretată ca frauduloasă”, potrivit documentului.

Risc fizic imediat vs. riscuri software

Aceste acuzații vin în contextul în care industria roboților humanoizi se află sub o supraveghere tot mai atentă privind siguranța fizică. În timp ce dezbaterile publice despre AI au vizat în mare parte daunele software, reclamațiile împotriva Figure se concentrează pe pericolele fizice imediate care pot apărea pe măsură ce roboții devin tot mai accesibili.

Istoricul incidentelor legate de roboți

Chiar dacă roboții umanoizi sunt încă în fază incipientă, roboții industriali au fost implicați în mai multe accidente mortale de-a lungul anilor. Printre cele mai cunoscute se numără un incident din 2015 la o fabrică Volkswagen din Germania și unul din 1981 în Japonia. Un caz recent implică un inginer Tesla la Gigafactory Austin în 2021, atacat de un braț robotic defect care i-a provocat răni înainte ca un coleg să apese butonul de oprire de urgență.