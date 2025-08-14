Un câine robot a doborât recordul mondial la 100 de metri, cu un timp de 16,33 secunde

Un câine robot dezvoltat de Universitatea Zhejiang din China a stabilit un nou record mondial Guinness pentru cel mai rapid robot patruped pe distanța de 100 de metri. Denumit „White Rhino”, acesta a parcurs distanța în 16,33 secunde, depășind precedentul record de 19,87 secunde stabilit de robotul „Hound” din Republica Coreea, potrivit InterestingEngineering.

Performanța, validată oficial, a avut loc pe un teren de testare din Hangzhou, capitala provinciei Zhejiang. Spre comparație, recordul mondial uman la 100 de metri este de 9,58 secunde, stabilit de Usain Bolt în 2009, la Berlin.

„White Rhino” a fost creat de o echipă formată din Centrul pentru X-Mecanică, Școala de Aeronautică și Astronautică și Centrul Global de Inovație Științifică și Tehnologică din Hangzhou. Proiectul a combinat designul mecanic, actuatoare de înaltă performanță și algoritmi de control avansați, folosind o metodă denumită „robot forward design”. În locul modificării unui cadru existent, cercetătorii au pornit de la simulări dinamice detaliate pentru fiecare articulație și actuator, optimizând simultan geometria, specificațiile motoarelor și sistemele de reducție.

Centrul pentru X-Mecanică a dezvoltat actuatoare cu densitate mare de putere, capabile să ofere un cuplu ridicat și un răspuns rapid. Potrivit echipei, acest lucru echivalează cu dotarea robotului cu un „sistem muscular” de nivel competițional. Controlul mișcării este realizat printr-o strategie dinamică obținută prin reinforcement learning, care îi permite coordonarea împingerilor puternice, a mișcărilor rapide ale picioarelor și a corecțiilor de echilibru în timp real.

„A fost un obiectiv foarte solicitant”, a declarat profesorul Wang Hongtao, coordonatorul proiectului. „Sprintul pe 100 de metri testează nu doar puterea și viteza explozivă, ci și stabilitatea și controlul precis al mișcărilor rapide. Mai important, ne ajută să verificăm dacă suntem pe direcția corectă în cercetare.”

Pe lângă viteză, „White Rhino” se remarcă și prin capacitatea de a transporta o încărcătură maximă de 100 de kilograme. Această combinație între alergare de mare viteză și transportul unor greutăți considerabile îl diferențiază de multe alte modele de roboți de cercetare, axate doar pe agilitate. „Este un robot patruped capabil atât de alergare de mare viteză, cât și de performanță la sarcină mare”, a subliniat dr. Cheng Shaowen, membru al echipei.

Această dublă performanță îl face potrivit pentru aplicații în situații critice.

Potrivit echipei de cercetare, robotul ar putea fi folosit în misiuni de căutare și salvare în zone dezastruoase, unde viteza și capacitatea de transport sunt esențiale. De asemenea, ar putea fi utilizat pentru transportul de provizii, senzori sau instrumente în teren accidentat, inaccesibil vehiculelor cu roți.

Dr. Cheng a precizat că următoarea etapă de dezvoltare urmărește trecerea de la „a alerga repede” la „a alerga util”.

Cercetările viitoare se vor concentra pe creșterea robusteții, îmbunătățirea eficienței energetice și integrarea de sisteme de percepție care să permită robotului să navigheze autonom în medii complexe și schimbătoare.

Recordul stabilit de „White Rhino” marchează un moment important pentru tehnologia roboților patruped, demonstrând că un design bine planificat, susținut de simulări riguroase și optimizări coordonate, poate aduce progrese semnificative în performanță. De asemenea, evidențiază modul în care progresele în actuatoare și control bazat pe învățare pot extinde capacitățile roboților pentru aplicații practice.