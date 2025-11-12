Un nou tip de exoschelet promite să schimbe viaţa persoanelor care au suferit un AVC (accident vascular cerebral), oferindu-le o mobilitate mai mare şi un plus de independenţă. Dispozitivul este primul din lume care sprijină întreaga mişcare a braţului, de la umăr până la degete, scrie News.ro.

„E o senzaţie extraordinară. După opt ani, îmi redescopăr corpul şi parcă îmi antrenez creierul din nou pentru a putea folosi ambele braţe. E o bucurie să-l folosesc”, afirmă o tânără care a suferit o hemoragie cerebrală în 2017 şi care a testat dispozitivul. Studiul şi dezvoltarea tehnologiei au fost realizate de o companie norvegiană, iar lansarea comercială este aşteptată în prima jumătate a anului viitor.

Conform Organizaţiei World Stroke (WSO), una din patru persoane va suferi un AVC de-a lungul vieţii. Mulţi dintre supravieţuitori rămân cu paralizie parţială a membrelor, în special a braţelor, pentru care opţiunile de recuperare sunt limitate.

Johanne Marie Hemnes, o tânără norvegiană care a suferit o hemoragie cerebrală în 2017, este una dintre primele persoane care a testat acest exoschelet integral de braţ.

Paralizată pe partea stângă, ea a reuşit, după luni de reabilitare, să meargă din nou, însă braţul stâng nu şi-a recăpătat funcţionalitatea.

„Toată atenţia era pe picior, pentru a putea merge, iar braţul a fost complet neglijat”, a povestit Johanne, care acum lucrează ca terapeut ocupaţional la Vilje Bionics, compania norvegiană de tehnologie medicală care a dezvoltat noul dispozitiv. Exoscheletul, realizat prin imprimare 3D, a ajutat-o să redescopere folosirea braţului.

„Îi spun braţului meu Jenny, pentru că nu mai simţeam că e parte din mine. Dar cu acest dispozitiv, parcă îl recunosc din nou ca fiind al meu”, povesteşte tânăra.

Braţul robotic este destinat persoanelor cu mobilitate redusă din cauza leziunilor la nivelul măduvei, traumelor cerebrale sau bolilor neuromusculare.

Potrivit fondatorului companiei, Saeid Hosseini, scopul este de a le reda pacienţilor mai multă autonomie în viaţa de zi cu zi.

„Aceşti oameni au nevoie de ajutor pentru a fi independenţi, a trăi acasă şi a se întoarce la muncă, exact ca oricine altcineva”, a declarat acesta pentru EuroHealth.

Noutatea adusă de acest dispozitiv, numit Vilpower, constă în faptul că acoperă întregul braţ, umăr, cot şi mână, şi foloseşte o tehnologie inovatoare de senzori care nu necesită contact direct cu pielea.

Majoritatea utilizatorilor păstrează mişcări minime ale braţului afectat, iar exoscheletul amplifică aceste impulsuri, transformând intenţia de mişcare într-o acţiune reală.

„Dacă te gândeşti să îţi mişti braţul, dispozitivul detectează acea intenţie şi amplifică mişcarea”, a explicat Hosseini.

În prezent, compania sa testează prototipul la peste 40 de pacienţi, iar lansarea oficială este planificată pentru început în Norvegia, în următoarele patru până la şase luni.

Deşi ar putea fi utilizat şi în scopuri de reabilitare, compania se concentrează acum pe sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi severe şi permanente.

Adaptarea completă la exoschelet durează, în medie, două-trei luni de antrenament.

De la începutul testelor, Johanne a învăţat din nou activităţi cotidiene, precum tăierea legumelor sau deschiderea sticlelor.

