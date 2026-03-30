China a testat un sistem de câini-roboți capabili să opereze coordonat în cadrul unei rețele comune, relatează South China Morning Post și Global Times.

Testele au vizat funcționarea autonomă a mai multor unități care pot comunica între ele și își pot sincroniza acțiunile fără intervenție umană constantă.

În cadrul exercițiilor, roboții au fost integrați într-un sistem senzorial comun, care le permite să partajeze date în timp real și să reacționeze coordonat în funcție de situație.

Această abordare presupune utilizarea unor algoritmi de inteligență artificială pentru analizarea mediului și luarea deciziilor tactice la nivel de grup.

China unveils robot dogs operating as a “wolf pack” under unified control During tests, the group operated through a shared sensor network — the robots coordinated themselves and made decisions without constant human control. They can carry out reconnaissance, attack missions,… pic.twitter.com/MOq5P71JG2 — NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2026

Tipuri de misiuni testate

Conform datelor disponibile, roboții au fost utilizați pentru mai multe tipuri de sarcini:

misiuni de recunoaștere;

operațiuni logistice;

scenarii de intervenție, în condițiile în care utilizarea forței necesită aprobarea unui operator uman.

Sistemul ar putea fi utilizat și în combinație cu drone, într-o arhitectură de tip aer-sol, pentru extinderea capacităților operaționale.

Implicații tehnologice

Testele indică o evoluție a sistemelor autonome utilizate în domeniul militar, în special în ceea ce privește coordonarea mai multor unități fără control direct permanent.

În același timp, dezvoltarea acestor tehnologii ridică întrebări legate de modul de utilizare, controlul deciziilor și rolul operatorului uman în astfel de sisteme.