VIDEO Un robot-câine se adaptează după ce picioarele îi sunt tăiate cu drujba / Creierul AI pe care îl are are potențialul de a revoluționa robotica

Imagini de la Skild AI — un start-up din orașul american Pittsburgh susținut de giganți precum Amazon și SoftBank — arată un robot-câine care se adaptează și continuă să funcționeze chiar și după ce i-au fost tăiate picioarele cu drujba, transmite Digital Trends.

Recuperarea remarcabilă este posibilă datorită unui creier AI special conceput pentru a se adapta la daune grave, bruște și imprevizibile.

Obiectivul companiei era de a crea roboți capabili să navigheze în condiții reale în continuă schimbare, cum ar fi zonele afectate de dezastre sau șantierele de construcții. Rezultatul este ceea ce ei numesc un „creier omnipotent”, care a fost antrenat pe un univers de 100.000 de corpuri robotice diferite, și nu pe un singur model specific. Așa cum a transmis Skild AI, acest lucru înseamnă că AI „nu poate memora soluția pentru un singur corp, ci trebuie să găsească o strategie care să funcționeze pentru toate”.

Videoclipul prezintă capacitatea creierului de a face față unei serii de dizabilități, de la un motor blocat la un genunchi blocat sau chiar o greutate atașată. AI tratează în esență orice configurație nouă, indiferent cât de deteriorată, ca „un corp robotic complet nou”, adaptându-și mișcarea în milisecunde sau minute, după caz. De exemplu, când picioarele din față ale robotului-câine au fost dezactivate, inteligența artificială l-a recunoscut ca pe un umanoid și a învățat rapid să meargă pe două picioare.

Acest creier AI adaptabil ar putea accelera inovarea în industria roboticii, oferind o platformă flexibilă pentru multe tipuri de roboți.