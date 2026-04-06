Cei patru astronauți ai misiunii Artemis 2 devin luni primii oameni care vor survola Luna după 1972, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

La mai bine de patru zile după lansarea din Florida, cei trei astronauți NASA — Christina Koch, Victor Glover și Reid Wiseman — împreună cu astronautul canadian Jeremy Hansen se apropie de Lună. Luni, la ora 04:42 GMT, capsula Orion a intrat în ultima etapă a zborului, pătrunzând în sfera de influență gravitațională a Lunii, acolo unde atracția satelitului începe să domine asupra celei terestre.

De-a lungul istoriei explorării spațiale, niciun astronaut rus sau chinez nu a călătorit dincolo de aproximativ 400 de kilometri de Pământ, distanța la care orbitează stațiile spațiale. Doar sondele automate au ajuns până la Lună și au transmis imagini ale acesteia.

Timp de aproximativ șapte ore, începând cu ora 18:45 GMT, Luna va domina complet hubloul capsulei Orion. Ea le va apărea astronauților „ca o minge de baschet ținută la lungimea unui braț”, a explicat pentru AFP Noah Petro, șeful Laboratorului de Geologie Planetară al NASA.

Cei patru membri ai echipajului se pregătesc pentru această misiune de peste doi ani. În timpul antrenamentelor, au exersat identificarea formațiunilor geologice de pe suprafața lunară și descrierea lor cât mai precisă pentru cercetătorii de pe Pământ, inclusiv nuanțele de maro și bej ale solului selenar. Observațiile lor, împreună cu notițele și fotografiile realizate în timpul zborului, ar putea aduce noi informații despre geologia și istoria satelitului nostru natural.

Survolul Lunii va fi transmis în direct pe mai multe platforme, printre care Netflix și YouTube. Singura pauză în transmisie va fi de aproximativ 40 de minute, atunci când comunicațiile vor fi întrerupte în timp ce capsula trece în spatele Lunii.

Deși astronauții programului Apollo program au făcut un zbor similar în urmă cu peste jumătate de secol, pentru majoritatea oamenilor de astăzi experiența va fi una complet nouă, spune Derek Buzasi, profesor de astronomie și astrofizică la Universitatea din Chicago.

În timpul misiunii, echipajul Artemis va depăși și recordul stabilit de Apollo 13, devenind oamenii care au călătorit cel mai departe de Pământ, la peste 406.000 de kilometri.

Traiectoria capsulei îi va purta și dincolo de partea nevăzută a Lunii, regiunea care nu poate fi observată niciodată de pe Terra. Astronauții ar putea vedea zone ale acestei fețe ascunse pe care nici măcar echipajele Apollo nu le-au putut observa, explică Jacob Bleacher.

Echipajul a putut deja observa bazinul Mare Orientale, un crater uriaș supranumit uneori „Marele Canion al Lunii”, care până acum fusese văzut integral doar de sondele spațiale. „Este exact ca la antrenament, doar că în trei dimensiuni și este pur și simplu incredibil”, a spus Jeremy Hansen.

Survolul le va oferi și ocazia rară de a observa o eclipsă solară văzută din spațiu — momentul în care Soarele dispare în spatele Lunii — dar și un răsărit și un apus de Soare pe fundalul satelitului natural.

Experiența amintește de celebra fotografie „Earthrise”, realizată în 1968 în timpul misiunii Apollo 8, imagine care a schimbat modul în care oamenii privesc planeta noastră.

„În mijlocul acestui gol care este Universul, Pământul este o oază — un loc magnific în care putem trăi împreună”, a transmis pilotul misiunii, Victor Glover, într-un mesaj de Paște.

Dacă această misiune și cea programată pentru anul viitor se vor desfășura fără probleme, NASA intenționează să trimită din nou astronauți pe suprafața Lunii în 2028.