Racheta New Glenn a companiei Blue Origin a bifat astăzi două momente majore: lansarea cu succes a misiunii NASA ESCAPADE către Marte și recuperarea pentru prima dată a boosterului rachetei, într-o aterizare controlată pe mare. Evenimentul marchează un pas important pentru programul de reutilizare al companiei lui Jeff Bezos și o etapă crucială pentru misiunea științifică a Universității California, Berkeley, potrivit Space.com.

Lansarea a avut loc miercuri, 13 noiembrie, la ora 15:45 EST (20:45 GMT), de pe rampa Launch Complex 36 de la Cape Canaveral Space Force Station. La câteva minute după decolare, treapta superioară a rachetei a continuat transportul celor două sonde ESCAPADE pe traiectorie interplanetară, iar boosterul a început secvențele de reaprindere pentru recuperare.

La aproximativ nouă minute după lansare, racheta New Glenn a aterizat vertical pe nava de recuperare „Jacklyn”, aflată la circa 600 de kilometri în largul Atlanticului. „O rachetă orbitală aterizată! Ce zi incredibilă pentru Blue Origin”, a declarat Ariane Cornell în timpul transmisiunii live a companiei. Este pentru prima dată când boosterul New Glenn este recuperat, după o încercare nereușită la debutul din ianuarie, când Blue Origin urmărea în principal colectarea de date pentru optimizarea procedurilor.

Scopul principal al zborului a fost însă punerea pe orbită a misiunii ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), un proiect NASA și UC Berkeley, realizat de Rocket Lab. Cele două sonde identice vor studia modul în care atmosfera marțiană s-a subțiat de-a lungul timpului și cum interacționează cu vântul solar. „ESCAPADE este un deschizător de drumuri, un pionier pentru un nou mod de a realiza misiuni științifice”, a declarat Robert Lillis, investigatorul principal al misiunii.

Misiunea are un buget sub 80 de milioane de dolari, mult mai mic comparativ cu alte programe marțiene ale NASA. Totuși, pregătirea lansării a fost marcată de întârzieri.

Inițial, ESCAPADE trebuia să zboare pe primul New Glenn în 2024, dar NASA a decis amânarea până când racheta demonstra cel puțin un zbor reușit, decizie ce a adăugat încă 7 milioane de dolari costurilor, potrivit managerului Dave Curtis.

Traiectoria aleasă este una neobișnuită. New Glenn a trimis sondele către punctul Lagrange 2 al sistemului Pământ–Soare, la 1,5 milioane de kilometri distanță. Acolo vor sta timp de un an, înainte de a reveni în apropierea Pământului în noiembrie 2026 pentru un impuls gravitațional care le va trimite către Marte. Această abordare permite lansarea în afara ferestrei standard Pământ–Marte, care apare o dată la 26 de luni.

Odată ajunse la destinație, în septembrie 2027, sondele — denumite Blue și Gold — vor fi operate timp de aproximativ 11 luni de echipa de la UC Berkeley. „Evidențele geologice arată că Marte a avut apă, iar pentru a păstra apa e nevoie de o atmosferă densă”, a explicat Shaosui Xu, investigator secundar. „Atmosfera poate dispărea în două feluri — fie în sol, fie în spațiu, iar multe studii arată că pierderea în spațiu a fost un factor major.”

ESCAPADE va opera în paralel cu alte misiuni marțiene, precum MAVEN, roverele Curiosity și Perseverance, orbiterul european TGO și viitoarea misiune japoneză MMX. „Este o perioadă extrem de interesantă, cu atât de multe instrumente care studiază Marte simultan”, a spus Lillis.

Pentru Blue Origin, misiunea reprezintă un pas înainte în validarea rachetei New Glenn, inclusiv pentru lansări comerciale și contracte ale U.S. Space Force. Racheta de 98 de metri, capabilă să transporte până la 50 de tone pe orbita joasă, este concepută pentru reutilizare de până la 25 de ori și ar putea concura direct cu Falcon 9 și Falcon Heavy. Succesul aterizării boosterului confirmă progresul programului New Glenn și consolidează poziția Blue Origin pe piața lansărilor orbitale grele.