NASA și SpaceX au lansat vineri dimineață echipajul Crew-12 format din patru astronauți spre Stația Spațială Internațională (ISS).

Capsula Dragon, botezată „Freedom”, a atins cu succes orbita, iar echipajul urmează să andocheze sâmbătă, 14 februarie, la ora 20:15 GMT, restabilind echipajul complet de șapte membri după evacuarea Crew-11 din motive medicale, relatează Space.com.

Echipa și durata misiunii

Crew-12 este alcătuit din următorii membri ai echipajului:

Jessica Meir – NASA (a doua misiune pe ISS);

Jack Hathaway – NASA (prima misiune);

Sophie Adenot – ESA (prima misiune, prima din clasa sa care ajunge în spațiu);

Andrei Fediaev – Roskosmos (a doua misiune pe ISS).

Echipajul va petrece aproximativ 8 luni pe Stația Spațială, depășind durata standard de rotație de șase luni, pentru a permite efectuarea cercetărilor și lucrărilor amânate din misiunea precedentă.

Lansarea și performanța Falcon 9

Lansarea a avut loc la 11:15 GMT, fiind amânată două zile din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Aceasta s-a desfășurat puțin mai devreme decât data inițial planificată, 15 februarie, pentru a sincroniza plecarea anticipată a Crew-11. NASA nu a dezvăluit identitatea astronautului sau natura problemei medicale din motive de confidențialitate.

Racheta Falcon 9 B1101 a funcționat conform planului:

motorul principal s-a oprit după aproximativ 150 de secunde;

treapta superioară s-a separat și a continuat spre orbită;

treapta inferioară a revenit pe Pământ, aterizând cu succes la punct fix.

Capsula Dragon „Freedom” s-a separat ulterior de treapta superioară și va urma un zbor de aproximativ 32 de ore până la ISS.

Obiectivele misiunii

Pe durata celor 8 luni, echipajul Crew-12 va continua cercetările privind efectele microgravitației asupra fiziologiei umane și va efectua lucrări de întreținere și reparații la bordul ISS, inclusiv două ieșiri în spațiu amânate din cauza situației medicale din misiunea Crew-11.

Jessica Meir, astronaut la bordul capsulei, a transmis că „a fost o călătorie destul de dificilă. Am părăsit Pământul, dar Pământul nu ne-a părăsit”.

De asemenea, Andreas Mogensen, liderul Grupului de Explorare Umană al ESA, a declarat că „suntem foarte încântați să vedem noua noastră generație de astronauți având prima lor experiență în spațiu”.

Andocarea este programată la modulul Harmony al ISS, iar echipajul Crew-12 va contribui la menținerea funcționalității stației și la continuarea cercetărilor internaționale pe orbita Pământului.