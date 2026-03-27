Rusia își pregătește viitoarea capsulă spațială destinată misiunilor cu echipaj uman, care ar urma să-și înceapă zborurile în 2028, potrivit declarațiilor lui Serghei Krikalev, director general adjunct al Roscosmos, citat de agenția Xinhua, preluată de Agerpres.

Această nouă capsulă marchează următorul pas în înlocuirea vechilor capsule Soiuz, utilizate de decenii pentru transportul cosmonauților și al marfii către stațiile orbitale.

Teste și pregătiri pentru lansare

Potrivit oficialului rus, simulările viitoare vor include:

teste cu parașuta folosind un prototip echipat cu sisteme de bord extrem de realiste, pentru a replica condițiile reale de aterizare;

teste cu elicopter, menite să verifice comportamentul capsulei în scenarii complexe de recuperare.

Aceste teste fac parte dintr-un proces riguros de validare a siguranței și funcționalității capsulei înainte de începerea zborurilor operaționale cu echipaj uman.

Capacități și obiective

Capsula este proiectată să transporte atât cosmonauți, cât și marfă către stațiile orbitale.

Aceasta va face parte din programul selenar al Rusiei și va putea să rămână andocată la stațiile de pe orbita joasă a Pământului pentru până la un an; să opereze la o viitoare stație de pe orbita Lunii pentru până la 180 de zile să efectueze zboruri autonome de până la 30 de zile în versiunea orbitală și să realizeze misiuni de până la 10 zile în versiunea selenară.

Astfel, noua capsulă va permite Rusiei să participe la misiuni complexe pe orbita joasă și să contribuie la explorarea Lunii, aliniindu-se cu tendințele globale în domeniul zborurilor spațiale cu echipaj uman.