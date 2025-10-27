Cea mai puternică rachetă japoneză, H3, a efectuat prima sa misiune de aprovizionare a Stației Spațiale Internaționale

Agenția Spațială Japoneză (JAXA) a lansat cu succes, duminică, cea mai puternică versiune a rachetei sale H3, care a transportat în spațiu noua navă automată de aprovizionare HTV-X1, aflată la prima sa misiune către Stația Spațială Internațională (SSI), informează AFP, citată de Phys.org.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit JAXA, nava HTV-X1 s-a desprins cu succes de pe racheta H3, lansată de la Centrul Spațial Tanegashima, din sudul Japoniei, și a intrat pe orbita dorită la 14 minute după decolare. Dacă totul decurge conform planului, nava ar urma să ajungă la ISS în câteva zile pentru a livra provizii. Astronautul japonez Kimiya Yui, aflat în prezent la bordul stației, este programat să o intercepteze joi dimineață, cu ajutorului brațului robotic al SSI.

Noua generație de nave de transport poate duce încărcături mai mari

HTV-X este succesorul vehiculului automat de transport H-II, cunoscut sub numele de Kounotori („barza”, în japoneză), care a efectuat nouă misiuni către SSI între 2009 și 2020. Noua generație de nave de transport poate duce încărcături mai mari și furnizează energie electrică în timpul zborului, ceea ce permite transportul probelor de laborator ce necesită depozitare la temperaturi scăzute.

HTV-X este proiectată să rămână andocată la stație până la șase luni, pentru a livra materiale și a prelua deșeuri de pe SSI. După desprinderea de stație, nava va continua o misiune tehnologică autonomă pe orbită, cu o durată suplimentară de aproximativ trei luni.

Lansarea de duminică a marcat și debutul reușit al celei mai puternice versiuni a rachetei H3, echipată cu patru propulsoare auxiliare și o carenă superioară mărită, destinată transportului de încărcături voluminoase.

Un pas major înainte

Președintele JAXA, Hiroshi Yamakawa, a descris lansarea drept „un pas major înainte”, fapt care demonstrează capacitatea Japoniei de a efectua misiuni autonome de aprovizionare spațială, „bază a activităților spațiale independente”.

Iwao Igarashi, director al Diviziei Spațiale din cadrul companiei Mitsubishi Heavy Industries, care a colaborat cu JAXA la dezvoltarea și operarea rachetei H3, a declarat că noul vehicul confirmă fiabilitatea Japoniei în lansări precise și la timp. El a adăugat că firma intenționează să își extindă infrastructura de lansare.

Racheta H3 înlocuiește modelul H-2A, utilizat timp de aproape două decenii

Racheta H3 înlocuiește modelul H-2A, utilizat timp de aproape două decenii și retras după ultimul zbor din iunie. Noul lansator este conceput pentru a fi mai eficient și mai competitiv pe piața globală a serviciilor de transport spațial. După un eșec la prima tentativă de zbor, în 2023, racheta H3 a înregistrat de atunci șase lansări consecutive reușite.

Guvernul japonez consideră dezvoltarea unei capacități stabile și comerciale de transport spațial esențială pentru programul său spațial și pentru securitatea națională.