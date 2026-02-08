Cercetători ruși testează un motor cu plasmă care ar putea duce oamenii pe Marte în 30-60 de zile

Cercetători ruși testează un prototip de motor cu plasmă care, în teorie, ar putea scurta durata unei călătorii spre Marte la aproximativ 30–60 de zile.

Proiectul este derulat de specialiști ai companiei de stat Rosatom, într-un context în care alte programe spațiale majore, precum cel al SpaceX, și-au amânat planurile pentru Marte pentru a se concentra pe misiuni lunare, inclusiv o aselenizare programată pentru 2027.

În prezent, conform datelor NASA, un zbor spre Planeta Roșie durează între șapte și zece luni, în funcție de traiectorie și de poziția relativă a planetelor.

Potrivit Popular Mechanics, motorul aflat în testare este bazat pe un accelerator magnetic de plasmă și funcționează în impulsuri regulate, având o putere medie estimată la aproximativ 300 de kilowați. Dezvoltatorii susțin că acest tip de propulsie ar putea permite navelor spațiale să atingă viteze semnificativ mai mari decât cele obținute cu motoarele chimice convenționale.

„În prezent, un zbor spre Marte, folosind motoare convenționale, poate dura aproape un an într-un singur sens, ceea ce este periculos pentru astronauți din cauza expunerii prelungite la radiațiile cosmice”, a declarat Alexey Voronov, reprezentant al institutului de cercetare Rosatom din Troitsk, citat de publicația World Nuclear News.

Reducerea timpului petrecut în spațiu este considerată un factor-cheie pentru siguranța echipajelor umane. Expunerea îndelungată la radiații reprezintă unul dintre principalele riscuri ale misiunilor interplanetare, iar NASA stabilește limite stricte privind doza totală admisă pe parcursul carierei unui astronaut. În acest context, cercetătorii ruși afirmă că utilizarea motoarelor cu plasmă ar putea reduce durata misiunii la maximum două luni.

Voronov a precizat că dezvoltarea prototipului reprezintă o etapă esențială pentru evaluarea fezabilității tehnologice a sistemului, inclusiv în ceea ce privește adaptarea sa pentru nave spațiale și estimarea costurilor de producție.

Pentru testarea motorului, Rosatom construiește un stand experimental de mari dimensiuni la institutul său de cercetare din Troitsk, în apropiere de Moscova. Instalația va include o cameră de vid de aproximativ 14 metri lungime și patru metri în diametru, menită să reproducă condițiile din spațiul cosmic, unde presiunea este extrem de scăzută.

Testele actuale se află încă într-o fază experimentală, iar o eventuală lansare pe orbită ar urma să fie realizată prin metode convenționale. Potrivit estimărilor dezvoltatorilor, un model funcțional destinat zborului ar putea fi disponibil în jurul anului 2030.

Conform datelor prezentate de cercetători, sistemul de propulsie ar urma să genereze o tracțiune de aproximativ șase newtoni și să accelereze particulele încărcate electric până la viteze de circa 100 de kilometri pe secundă. Dacă aceste performanțe vor fi confirmate, tehnologia ar putea deschide noi perspective pentru misiuni interplanetare de durată redusă.